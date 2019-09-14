Здания бывшего санатория «Жемчужный» в Пинске ушли с молотка за 200 тысяч рублей

Источник материала: Полесская правда



Комплекс строений, где ранее функционировал профилакторий «Жемчужный», продан за более чем 200 тысяч рублей. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу Беларуси.

Профилакторий, расположенный в микрорайоне Козляковичи в Пинске, неоднократно выставлялся на торги, в том числе за базовую величину. Наконец, объект нашел своего покупателя. На недавних торгах начальная цена лота, равная 31 базовой величине, выросла в 267 раз и составила 211 221 рубль.