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Здания бывшего санатория «Жемчужный» в Пинске ушли с молотка за 200 тысяч рублей
15.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Профилакторий, расположенный в микрорайоне Козляковичи в Пинске, неоднократно выставлялся на торги, в том числе за базовую величину. Наконец, объект нашел своего покупателя. На недавних торгах начальная цена лота, равная 31 базовой величине, выросла в 267 раз и составила 211 221 рубль.
Новый собственник взял на себя обязательства по развитию приобретенного объекта. Не менее 5 лет недвижимость должна использоваться под цели предпринимательской деятельности.
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