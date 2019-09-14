﻿ В Беларуси запретили посещать леса в 28 районах страны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси запретили посещать леса в 28 районах страны

15.09.2019 10:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Запрет на посещение лесов действует в 28 районах Беларуси — на территории Гомельской, Брестской и Могилевской областей, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Министерство лесного хозяйства Беларуси.

По состоянию на 15 сентября не разрешается заходить в леса в 19 районах Гомельщины, за исключением Рогачевского и Октябрьского. На 15 и 16 сентября синоптики объявили на территории Гомельской области красный уровень опасности (чрезвычайную пожароопасность).

В Могилевской области под запретом для посещения леса 3 районов — Краснопольского, Костюковичского и Хотимского. На Брестчине запрет коснулся лесов в Барановичском, Каменецком, Брестском, Лунинецком, Столинском и Малоритском районах.

На территории Минской, Витебской и Гродненской областей посещать леса разрешено.

Ограничения связаны с жаркой и сухой погодой в некоторых регионах страны и применяются для профилактики лесных пожаров, которые нередко возникают в результате деятельности человека.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запрет на посещение лесов действует в 28 районах Беларуси - на территории Гомельской, Брестской и Могилевской областей, сообщает агентство «Минск-Новости» со...
 
Новости дня
Новости общества
 
Работа Домрачевой, суд с МВД, Tesla президента, бульба и красавицы - в депутаты. Тест по новостям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
15.09.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика