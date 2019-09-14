В Беларуси запретили посещать леса в 28 районах страны

Источник материала: Tut.by

Запрет на посещение лесов действует в 28 районах Беларуси — на территории Гомельской, Брестской и Могилевской областей, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Министерство лесного хозяйства Беларуси.

По состоянию на 15 сентября не разрешается заходить в леса в 19 районах Гомельщины, за исключением Рогачевского и Октябрьского. На 15 и 16 сентября синоптики объявили на территории Гомельской области красный уровень опасности (чрезвычайную пожароопасность).

В Могилевской области под запретом для посещения леса 3 районов — Краснопольского, Костюковичского и Хотимского. На Брестчине запрет коснулся лесов в Барановичском, Каменецком, Брестском, Лунинецком, Столинском и Малоритском районах.

На территории Минской, Витебской и Гродненской областей посещать леса разрешено.

Ограничения связаны с жаркой и сухой погодой в некоторых регионах страны и применяются для профилактики лесных пожаров, которые нередко возникают в результате деятельности человека.