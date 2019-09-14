Действительно ли детское чтение у нас переживает катастрофу и как надо прививать культуру чтения?

Источник материала: Газета Авангард

Мы живем в век технологий: общаемся с любимыми по мобильному телефону, ищем друзей с помощью интернета, ежедневники заменили современными гаджетами, а бумажные книги – электронными. Возникает закономерный вопрос: есть ли у библиотек будущее? Об этом и многом другом в канун профессионального праздника в нашем интервью с директором государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевская центральная районная библиотека» Оксаной Разахановой.





– Оксана Анатольевна, сколько лет вы посвятили работе в библиотеке?

– В библиотечной сфере я с 1996 года. Начинала с простого библиотекаря, была методистом, заведующей детской районной библиотекой, а с 2014 года, когда детская районная библиотека была присоединена к центральной, возглавила библиотечную сеть.

– Чтобы выбрать эту профессию, нужно, наверное, очень любить читать?

– Не скрою, читать обожаю с раннего детства. Свою любовь к книгам и библиотечной профессии мне передала моя мама, которая, к слову, долгое время работала директором центральной районной библиотеки. Сейчас она на заслуженном отдыхе.

– Как много посетителей приходит к вам в библиотеку, есть ли среди них постоянные?

– Библиотечная сеть насчитывает 27 библиотек, в том числе 1 городскую, 1 горпоселковую и 25 сельских. Общий библиотечный фонд всей сети насчитывает свыше 300 тысяч изданий. Ежегодно услугами библиотек пользуется более 17 тысяч человек. В основном школьники, много пенсионеров.

Но сегодня библиотеки являются и площадкой для проведения различных мероприятий. Например, центральная районная библиотека – это современный информационно-культурный и досуговый центр, открытый для жителей всех возрастов. Ее читателями ежегодно являются около 5 тысяч взрослых и детей, есть и постоянные читатели, читательский стаж которых более 25 лет. В наших библиотеках можно получить не только книги, но и просто отдохнуть и провести время с пользой.

В 2015 году появился официальный сайт районной библиотеки, где можно узнать всю информацию о проводимых акциях и мероприятиях.

– Что же это за мероприятия?

– Традиционно в библиотеках организуются комплексные мероприятия, посвященные знаменательным и памятным датам, государственным праздникам, юбилеям писателей и знаменитых людей. Вошли в практику и такие формы работы, как читальный зал под открытым небом, буккроссинг, литературные круизы, направленные на популяризацию чтения. Особое внимание уделяется краеведческой работе. В Год малой родины в библиотеках района реализуется проект «Историко-культурное наследие Буда-Кошелевского края», в рамках которого объявлен районный конкурс «Я гэты край Радзімаю заву».

Библиотеки давно практикуют издательскую деятельность. Пусть сейчас в арсенале учреждений немного изданий, но все они значимые и, можно сказать, эксклюзивные. Много буклетов и брошюр, рекламных и рекомендательных списков посвящено городу, его улицам, известным людям. Собраны интересные сведения о населенных пунктах Будакошелевщины, легенды и предания, которые бережно хранили наши предки.

– К сожалению, покупать книги есть возможность далеко не у всех, тем более что стоят они недешево. Насколько книжный фонд библиотеки отвечает интересам и запросам читателей?

– Наши библиотеки обладают универсальным библиотечным фондом. Основной спрос школьников составляет учебная литература. Студенты часто посещают читальный зал, а также пользуются межбиблиотечным абонементом, который дает возможность выписать книгу из другой библиотеки, например, областной. Читатели старшего поколения предпочитают классику, детективные жанры, романы. Большой спрос вызывают у наших пользователей периодические издания.

– Действительно ли детское чтение у нас переживает катастрофу? Как, по-вашему, надо прививать культуру чтения?

– Если вы хотите, чтобы дети много читали, читайте сами. Показывайте, что вам самим нравится так проводить время. Культуру чтения во многом формирует пример старших: если в вашей семье не принято читать вслух, обсуждать прочитанное – откуда возьмется интерес?

– Сейчас все больше людей предпочитают электронную книгу бумажной. А как вы относитесь к этому новшеству?

– Обилие компьютеров, электронных книг… Все это хорошо. Но никакая техника не заменит той живой энергии, которая исходит от тома стихов или прозы. Печатная книга – вещь вечная.

– А какой вообще вы видите библиотеку в недалеком будущем, лет через 15-20?

– Библиотеки, конечно, не исчезнут. Они, безусловно, изменятся под давлением и напором современных технологий, но устоят. Сегодня уже почти каждый человек с помощью своего мобильного устройства или компьютера может получить доступ к любой информации. В мире набирают популярность электронные устройства для чтения книг. Электронная книжка, конечно же, хороша. Но пока у нас есть возможность прочесть на бумаге 50 миллионов книг, а в электронной форме 100 тысяч книг, нельзя отказываться от бумажной библиотеки. Происходит устаревание профессии библиотекаря в его традиционной форме. Грядущая эпоха сулит нам тесную связь с огромными информационными потоками, которые будут только расти с каждым днем. Поэтому можно предположить, что в будущем возникнет острая необходимость в специалистах по работе с информацией. И эта задача ляжет на плечи библиотекарей нового поколения.

– Что пожелаете коллегам и читателям?

– У нас большой и дружный коллектив. Я очень благодарна людям, которые, несмотря ни на что, продолжают работать в библиотеках. И всегда с теплотой вспоминаю ветеранов, посвятивших библиотеке всю свою трудовую деятельность. В канун Дня библиотек хочу поздравить и библиотекарей, и читателей с праздником книги и чтения, пожелать всем здоровья, благополучия и творческих свершений.

Ирина Шутова, фото Ирины Палубец