Километр одиночества. Под Бобруйском инвалид не может выехать на прогулку - дорога не позволяет

Источник материала: Tut.by

С середины лета 26-летний Александр Гасич лишен возможности гулять по окрестностям деревни Березовичи в пригороде Бобруйска, где он живет с родителями. Из-за сломанной инвалидной коляски размеры его и без того небольшого мира сжались до дома и приусадебного участка. Есть еще мобильный телефон, благодаря которому парень общается с родными. После перенесенной в детстве нейроинфекции, поразившей часть головного мозга, Александр с трудом и очень невнятно говорит. Но пока еще может набирать сообщения в мессенджере, делясь с родителями своими мыслями и идеями. На днях он оставил в одном из месных пабликов пост о том, что нуждается в помощи. Парень просит заасфальтировать грунтовку возле дома, чтобы самостоятельно добираться до благоустроенной соседней улицы. Без этого, считает он, в очередной раз ремонтировать коляску бессмысленно — сломается через несколько недель. До заветной дороги, на которой есть асфальт, всего километр.





Мать Александра, Ирина Гасич, в перспективу благоустройства грунтовой улицы Шароварова, на которой живет семья, верит с трудом. Но признается, что после покупки электроколяски прогулки для сына стали настоящей отдушиной.

— Его здесь все знают, он спокойно гуляет, — говорит женщина и добавляет, что возможность самостоятельного передвижения для Александра очень важна. Еще лет пять назад молодой человек на ходунках мог покидать дом, но сейчас спастичность мышц, вызывающая их непроизвольное сокращение, не позволяет парню передвигаться. У него есть обычная коляска, выделенная государством, вот только пользоваться ею Александр из-за постоянных судорог и слабых рук не может.





— Коляска с электроприводом нам не положена, потому что самый первый диагноз, поставленный сыну, — атрофия зрительного нерва. Это как приговор от МРЭК — формально управлять электроколяской ему нельзя. Поэтому несколько лет назад купили ее самостоятельно, на свой страх и риск, — рассказывает Ирина. — Конечно, в город на ней Саша не выезжал, но вот здесь, в Березовичах, где не так много машин, я его гулять одного отпускала.

Парень еще помнит о том, как это — гонять с мальчишками в футбол и делать покупки в магазине. Симптомы заболевания проявились в шестилетнем возрасте, когда Александр пошел в первый класс. Заканчивал он его уже в Шкловской спецшколе-интернате для детей с нарушениями зрения, а позже и вовсе перешел на домашнее обучение. Проблемы со зрением оказались лишь вершиной айсберга — вскоре выяснилось, что у ребенка происходят необратимые изменения в тех отделах головного мозга, которые отвечают за речь и тонус мышц.





В Березовичи семья переехала лет десять назад — родители посчитали, что в загородном доме Саше будет комфортнее. Поначалу он еще мог ходить без посторонней помощи. Но несколько лет назад родителям пришлось купить электроколяску. Из-за мелких камней в грунтовке, которые постоянно попадали в колеса, она ломалась неоднократно. Последний раз — в середине лета, когда вместе с механикой из строя вышла электроника.

— Отремонтировать коляску можно в Минске, просят от 400 до 500 рублей, — говорит Ирина.





Деньги для семьи, где помимо Александра есть еще младшая дочь-студентка, немалые. Но не только в них, говорит женщина, дело.

— Просто все опять повторится через несколько недель. Тут не коляску ремонтировать нужно, а дорогу асфальтировать.

По сельским меркам улица Шароварова в Березовичах, которую регулярно ровняют грейдером, выглядит вполне пристойно. Ни ям, ни ухабов, правда, во время дождей, по словам Ирины, дорога превращается в непроходимое болото. Машины здесь проезжают, а вот для инвалидной коляски преодолеть километр грунтовки — задача практически непосильная.

— Только вот ради одного инвалида никто асфальт укладывать не будет.





Ирина признается, что когда сын рассказал о своем посте в соцсетях, она лишь отмахнулась: мол, какой асфальт в деревне, когда и в городе полно улиц с грунтовкой. Тем более что к домам жителей Березовичей в скором времени обещают подвести газ, поэтому дорогу придется перекапывать. Это подтвердил и председатель Слободковского сельского исполкома Анатолий Шелег.

— В бюджете расходы на асфальтирование улицы в Березовичах не предусмотрены.





В семье Гасичей есть машина, на которой Ирина, вынужденная несколько лет назад оставить работу ради ухода за сыном, регулярно возит Александра в город. Но это, как считает женщина, не может заменить ему полноценного общения с людьми.

— Не могу сказать, что он эти два месяца провел в четырех стенах. Но моя компания разве ж ему интересна? Раньше я его возила в Бобруйск на встречи с инвалидами-колясочниками, но с дружбой у них как-то не сложилось. Вот если бы откликнулись ровесники, с которыми он может что-то обсудить и просто пообщаться, которые бы приезжали к нам в гости, было бы замечательно.





Пока же Александру остается контактировать с внешним миром при помощи Интернета и проводить время в обществе собаки Бетти, надеясь на то, что однажды в Березовичах все же будет создана безбарьерная среда. Тогда он сможет самостоятельно доехать до конца улицы, не опасаясь, что коляска опять сломается, и сердобольные соседи сообщат маме, что снова нужно забрать совершенно беспомощного и дважды обездвиженного сына с прогулки.