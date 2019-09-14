Призовут ли в армию с язвой, плоскостопием и плохим зрением? Отвечают военные врачи

Источник материала: Tut.by

Идет осенний призыв. Кто годен, кто не годен к службе в армии и как это определяется? На вопросы читателей TUT.BY и 24.health.by ответили председатель Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил — главный эксперт Вооруженных Сил, полковник медицинской службы Александр Горбарчук и врачи-эксперты ЦВВК. Первую часть ответов смотрите здесь .







Искривление носовой перегородки, плохое зрение

У меня перфорация носовой перегородки размером 2 см, в военную академию учиться с этим не взяли. Годен ли я просто для срочной службы? Александр

— Граждане призывного возраста с перфорацией перегородки носа, сопровождающейся частыми носовыми кровотечениями и анемией легкой степени тяжести, негодны к прохождению срочной военной службы, службы в резерве. В остальных случаях они признаются годными к срочной военной службе и службе в резерве.

Диагноз: искривление и смещение носовой перегородки, хронический вазомоторный ринит. Есть затруднение дыхания, лор отправляет на операцию, но во время призыва нельзя оперировать. Может ли призывная комиссия дать направление на операцию, и будет ли отсрочка по этому диагнозу? Денис

— Указанная патология не препятствует прохождению срочной военной службы, службы в резерве. При этом плановые оперативные вмешательства (в том числе септумпластика) должны быть выполнены до начала проведения мероприятий призыва. В период мероприятий призыва отсрочка для проведения вышеуказанного оперативного лечения не предусмотрена и граждане подлежат призыву на срочную военную службу, службу в резерве. Данное оперативное лечение при наличии показаний может быть выполнено в период прохождения военной службы в военной медицинской организации.

Почему при проверке зрения используется Атропин, который улучшает зрение до 2-х диоптрий? Об этом знают все, но никто не учитывает эту погрешность. Получается, если у человека зрение минус 6,5 (негодными считаются со зрением — 6,25 и хуже), а на комиссии после закапывания в глаза атропина (который расслабляет мышцы глаза) зрение временно улучшится до 5,75 или еще лучше, то человек становится годным к службе в армии. Почему до сих пор применяете Атропин, если ни одна клиника не использует его из-за многочисленных побочных эффектов? Почему никто из вышестоящих органов не перепишет инструкции, которые устарели? Почему не используете более современные методы проверки зрения, хотя бы Тропикамид? Татьяна

— Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2007 г. № 65 как атропин, так и тропикамид включены в перечень основных лекарственных средств как мидриатические и циклоплегические средства. Для определения истинных показателей степени рефракции, снятия спазма аккомодации и для достижения стойкой длительной циклоплегии в экспертных целях применяется атропин.

У меня хореоретинит двух глаз в ремиссии. В расписании болезней эта статья очень размыто описана. Будет ли годен к военной службе человек с таким заболеванием? Евгений

— В случаях с законченным процессом или непрогрессирующим течением с редкими обострениями указанного заболевания категория годности определяется в зависимости от функций глаза (острота зрения с коррекцией, рефракция, поля зрения и другие) по соответствующим статьям расписания болезней.

Варикоз, растяжение связок, травма суставов





У меня варикоз нижних конечностей. Нога беспокоит: тяжело долго стоять, случаются судороги, после которых трудно ходить. Какие документы иметь, приходя на призывную комиссию? Егор

— Необходимый перечень медицинских документов для проведения медицинского освидетельствования призывника запрашивается должностными лицами военного комиссариата до начала проведения медицинского освидетельствования. Однако призывник имеет право дополнительно предоставить имеющиеся у него медицинские документы, которые также будут учитываться врачом-специалистом. При необходимости уточнения диагноза в период проведения мероприятий призыва призывник может быть направлен на дополнительное медицинское обследование.

Имеется хроническое варикозное расширение вен на ногах. Будет ли человек призван? Евгений

— Категория годности к военной службе граждан определяется в зависимости от наличия или отсутствия хронической венной недостаточности.

3−4 раза было растяжение связок колена, постоянно подворачиваю ноги. Это основание для признания негодным к службе? Виктор

— Само по себе «растяжение связок» не является основанием для признания призывника негодным к военной службе. Категория годности призывников с заболеваниями или последствиями травм коленного сустава определяется в зависимости от выраженности функциональных нарушений и наличия или отсутствия нестабильности сустава.

Была травма левого коленного сустава 4 раза (разрыв или надрыв ПКС и растяжение боковых связок). Делали операцию, отроскопию. Удалили 2 мениска. Не могу бегать, играть в футбол, т.к. связки при малейшей нагрузке болят. Призывают ли с таким в армию? По каким критериям не подходят призывники с проблемными связками?

— Повреждение связок коленного сустава, повреждение (удаление) менисков не является основанием для признания призывника негодным к военной службе. Категория годности в данном случае определяется в зависимости от выраженности функциональных нарушений и наличия или отсутствия нестабильности сустава.

В 2009 году врачи поставили сыну диагноз «болезнь Кенига левого коленного сустава, фиброзно-картикальный дефект в большой берцовой кости слева» с рекомендацией ограничения нагрузок на нижние конечности. В 2015 г. повторное обследование диагноз подтвердило. Учитывается ли данное заболевание при принятии решения о пригодности призывника к военной службе? Елена

— Наличие данного заболевания учитывается при определении категории годности граждан к военной службе врачом-хирургом медицинской комиссии. В некоторых случаях (по показаниям) им предлагается оперативное лечение с предоставлением временной негодности к военной службе, то есть отсрочка по состоянию здоровья. В дальнейшем категория годности к военной службе определяется в зависимости от результатов лечения и выраженности функциональных нарушений.

Какие ограничения по службе в армии могут быть после травмы: закрытый оскольчатый перелом средней трети малой берцовой кости, перелом заднего края правой большой берцовой кости с удовлетворительным состоянием отломков, частичное повреждение ДМБС правой голени? Юрий

В данном случае призывнику должно быть проведено эффективное лечение и комплекс реабилитационных мероприятий. После чего оценивается функция голеностопного сустава с последующим принятием решения о его категории годности к прохождению срочной военной службы, службы в резерве.

У меня выявили кифоз 2-й степени (50°) и остеохондроз 2-й степени. Годен ли я? Артем

— Граждане призывного возраста с указанными диагнозами признаются годными к прохождению срочной военной службы, службы в резерве.

Язвы, паппиломатоз, судорожный синдром





Можно ли служить в ВС с диагнозами: хронический смешанный ринит (бытовая аллергия) и болезнь рубцово-язвенной деформации луковицы 12-перстной кишки, хронический гастрит, при которых необходимо регулярно принимать таблетки? С собой препараты в армию брать нельзя, а фенкарол мне никто давать не будет каждый день с моим хроническим ринитом, который может перетечь в бронхиальную астму, если его не лечить. Влад

— Данные заболевания не препятствуют прохождению срочной военной службы. После призыва в Вооруженные Силы военнослужащие срочной военной службы, имеющие хронические заболевания, подлежат диспансерному динамическому наблюдению медицинской службой воинской части. При необходимости им проводится медицинское обследование и лечение согласно клиническим протоколам диагностики и лечения.

У меня язва 12-перстной кишки. Есть ограничения для срочной службы? Вячеслав

— Наличие у граждан призывного возраста язвы двенадцатиперстной кишки с редкими рецидивами (раз в год и реже) без осложнений не препятствует прохождению срочной военной службы. При этом имеются ограничения для прохождения срочной военной службы в некоторых видах (родах) войск.

Можно ли идти служить по контракту, если у меня была язва?

— Граждане с неосложненной формой язвенной болезни могут быть призваны на военную службу по контракту. При этом имеются ограничения по прохождению военной службы в некоторых видах (родах) войск.

В возрасте 10−11 лет было 3 судорожных приступа (все во сне). Стоял на учете у невропатолога. После обследований поставили диагноз: судорожный синдром. В юношеском возрасте диагноз изменили на «судорожный синдром в анамнезе». Каковы шансы быть годным к службе в армии? Илья

— В данном случае необходимо проведение углубленного медицинского обследования в стационарных условиях специализированного учреждения здравоохранения. При отсутствии у граждан призывного возраста заболеваний центральной нервной системы и при наличии судорожных приступов в анамнезе они признаются годными к прохождению срочной военной службы, службы в резерве, однако они негодны к управлению механическими транспортными средствами, к работе на высоте, у движущихся механизмов, огня и воды.

У брата в подмышке обширный паппиломатоз. Место очень деликатное: повреждения бывают при движении, трении. Удалять хирург не рекомендует. Также брат проходит лечение от панических атак. Антидепрессанты еще не назначили, но нейролептики уже пьет. Являются ли эти два заболевания основанием для отсрочки или негодности к армейской службы?

— Наличие папиломатоза не является основанием для признания негодными к прохождению срочной военной службы, службы в резерве. При наличии панических атак призывники подлежат медицинскому обследованию и лечению в специализированных психиатрических учреждениях здравоохранения. Решение о категории годности принимается по результатам обследования и лечения.

Тугоухость, плоскостопие, гипотиреоз





Диагноз «двухсторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость 3 степени». Врачи поставили «НГМ», но в военкомате сказали, что буду годен с ограничениями. Так ли это? Александр

— При достоверно установленном диагнозе «Двухсторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость 3 степени» призывники признаются негодными к прохождению срочной военной службы, службы в резерве.

Заключение рентгенограммы обеих стоп призывника: плоскостопие левой стопы III степени (угол свода левой стопы 162 градуса; высота свода левой стопы 14 мм); плоскостопие правой стопы I-II ст. (угол свода — 146 градусов, высота свода — 26 мм) Каким будет решение в отношении годности призывника в данном случае?

— Граждане с наличием плоскостопия III степени признаются негодными к прохождению срочной военной службы, службы в резерве.

Диагноз: плоско-вальгусная деформация стоп, хроническая реактивная артропатия левого лучезапястного сустава. Годен ли человек с таким диагнозом к службе в армии?

— Данные диагнозы не отражают степень нарушения функции, в связи с чем ответить на поставленный вопрос не представляется возможным. При этом необходимо проведение дополнительного медицинского обследования для установления степени нарушения функции суставов, после чего гражданину будет определена категория годности к прохождению срочной военной службы, службы в резерве.

Годен ли призывник с диагнозом субклинический гипотиреоз? Диагноз был поставлен в 18 лет, пил гормональный препарат. Затем год не наблюдался, в этом году сдал анализ — гормоны в норме.

— При наличии у граждан призывного возраста субклинического гипотиреоза, не требующего медикаментозного лечения, они признаются годными к прохождению срочной военной службы, службы в резерве.

Итоговое заключение, обжалование, переосвидетельствование





При присвоении статьи из расписания болезней, какими документами обязан руководствоваться врач?

— Для определения категории годности граждан к прохождению срочной военной службы, службы в резерве необходимо установить клинико-функциональный диагноз. Клинико-функциональный диагноз устанавливается врачами-специалистами медицинской комиссии на основании медицинских документов, характеризующих состояние здоровья призывника. В соответствии с требованиями нормативных правовых актов до начала проведения медицинского освидетельствования должностные лица военных комиссариатов запрашивают эти медицинские документы по месту жительства призывника. Также при проведении медицинского освидетельствования принимаются во внимание и медицинские документы, предоставленные призывниками из других медицинских организаций (учреждений).

Как и кем составляется итоговое заключение: по наблюдению в поликлинике и записям в карте или решение принимает врачебная комиссия военкомата?

— Итоговое заключение о категории годности к прохождению срочной военной службы, службы в резерве оформляет врач, руководящий работой врачей-специалистов медицинской комиссии по освидетельствованию призывников. Каждый врач-специалист устанавливает клинико-функциональный диагноз и определяет категорию годности к военной службе по своему профилю, а врач, руководящий работой врачей-специалистов, обобщает эти сведения и оформляет итоговое заключение. При этом учитываются запрошенные из поликлиник по месту жительства призывника выписка из медицинских документов (оформляется в поликлинике по месту жительства и содержит информацию об имеющихся и перенесенных заболеваниях), копия переводного эпикриза на гражданина в возрасте 18 лет, а также медицинские документы, предоставленные призывником.

Как обжаловать решение призывной комиссии? Дмитрий

— В соответствии со статьей 36 Закона Республики Беларусь

от 5 ноября 1992 г. N 1914-XII «О воинской обязанности и воинской службе» решение районной (городской) призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в соответствующую областную (Минскую городскую) призывную комиссию или в суд в недельный срок со дня принятия такого решения и объявления его гражданину, а в случае отсутствия гражданина на заседании призывной комиссии — в недельный срок со дня получения им в военном комиссариате (обособленном подразделении) копии этого решения, выдаваемой гражданину под роспись. В этом случае выполнение решения районной (городской) призывной комиссии приостанавливается до вынесения решения областной (Минской городской) призывной комиссией или вступления в законную силу решения суда.

Как пройти переосвидетельствование, если меня незаконно комиссовали, и я полностью здоров?

— Призывники, признанные негодными к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, а также военнослужащие срочной военной службы, уволенные по состоянию здоровья, зачисляются в запас Вооруженных Сил и подлежат постановке на воинский учет в военном комиссариате по месту жительства. Медицинское освидетельствование (переосвидетельствование) проводится врачебной комиссией с правами военно-врачебной комиссии военного комиссариата. Для организации медицинского освидетельствования гражданин, состоящий в запасе, должен обратиться в адрес военного комиссара.

Если у призывника есть подтвержденный диагноз, но медкомиссия в военкомате не подтверждает его, проводится ли в частях свое внутреннее освидетельствование? Может ли новобранец, имеющий диагноз, обратиться к военным медикам до проявления проблем, связанных с его заболеванием? Ирина

— Военнослужащие, проходящие срочную военную службу, службу в резерве, в случае необходимости освидетельствуются военно-врачебными комиссиями Вооруженных Сил. Военнослужащий, имеющий заболевание, препятствующее прохождению военной службы, обязан обратиться в медицинскую службу воинской части для решения вопроса о направлении его на медицинское освидетельствование. При наличии оснований по направлению командира воинской части военнослужащий направляется на медицинское освидетельствование в военную организацию здравоохранения.

Очень часто встречается ситуация, когда молодые люди, отслужившие в армии, хотят остаться служить по контракту или трудоустроиться в силовые структуры, но не могут пройти медкомиссию, т.е. признаются негодными к службе по контракту. Разве не должны быть требования к здоровью одинаковыми для срочной и контрактной службы? Александр

— Требования к состоянию здоровья граждан при призыве на срочную военную службу и поступлении на военную службу по контракту на должности, замещаемые солдатами, сержантами и старшинами, одинаковые. Однако за время прохождения военной службы у военнослужащих могут быть выявлены скрыто протекающие заболевания или возникнуть новые, которые могут препятствовать поступлению на военную службу по контракту.

Призывник по состоянию здоровья (диагноз: макулодистрофия сетчатки обоих глаз, близорукость средней степени, острота зрения -5) признан в 2019 г. военно-врачебной комиссией военкомата НЕ годным к прохождению службы в мирное время, ограниченно годен в военное время. В настоящее время призывник, являясь студентом 2 курса медицинского университета, лечебный факультет, призван для обязательного прохождения обучения на военную кафедру. Правомерно ли это?

— Это правомерно, так как в соответствии со статьей 29−1 Закона «О воинской обязанности и воинской службе» граждане мужского пола, годные по состоянию здоровья к военной службе в военное время (т.е. признанные негодными к военной службе в мирное время, ограниченно годными в военное время) и получающие в дневной форме высшее образование I ступени по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) профиля образования «Здравоохранение» (обучающиеся в медицинских университетах), проходят на военных кафедрах и факультетах обучение по программам подготовки офицеров запаса медицинской службы.