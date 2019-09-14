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Мастер леса Докольского лесничества Владимир Лутовинов

15.09.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Мастер леса Докольского лесничества Владимир Лутовинов

Мастер леса Докольского лесничества Владимир Лутовинов, несмотря на молодость, работу свою знает до тонкостей и исполняет безукоризненно, с присущей ему щепетильностью и ответственностью. Отучился в Могилёвском агролесотехническом колледже, где получил специальности лесника, егеря, вальщика леса.  В 2011 году пришел в Докольское лесничество лесорубом. Поработав несколько месяцев, посчитал, что профессионально-технического образования недостаточно, и снова поступил в тот же колледж, чтобы освоить вторую ступень образования. Диплом о среднем специальном образовании дал право занять должность мастера леса.

У Владимира Лутовинова самый большой участок в лесничестве — 3325 гектаров, в подчинении два лесника. Если за лесником закреплено определенное количество кварталов, то мастер леса должен знать всю территорию лесного хозяйства и следить за ее состоянием. Он должен знать, где какие растут деревья, где обитают звери и птицы, где лучше приживутся саженцы той или иной породы деревьев. В общем, перечислять всё, что должен делать и знать мастер, можно долго, но важно добавить еще одно: мастер леса одновременно является государственным инспектором лесной охраны, и это дополнительная ответственность.

Готовя материал о лучших работниках Глусского лесхоза, мы приехали на участок, где Владимир с лесниками занимался отводом лесосеки под главные рубки. «Мы замеряем диаметр каждого дерева, чтобы потом рассчитать объем лесоматериала, — говорит мастер. — Затем готовим документы. Когда делаешь пересчет деревьев, иной раз так набегаешься за день, что к вечеру ноги просто гудят. Но самое сложное даже не это, а оформление документов. Тем не менее мне всё равно нравится, я живу своей работой и получаю от нее удовольствие». А еще Владимир рассказал, что хочет и дальше совершенствоваться в своей профессии и думает заочно учиться в Белорусском национальном техническом университете. Верим, что он достигнет своей цели, и желаем удачи. 

Ольга ЧУЧВАЛ

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Мастер леса Докольского лесничества Владимир Лутовинов, несмотря на молодость, работу свою знает до тонкостей и исполняет безукоризненно, с присущей ему...
 
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