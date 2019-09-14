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Каким был фейерверк в Минске на День города

15.09.2019 14:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минск второй день празднует День города. В субботу вечером на Свислочи прошло фейерверк-шоу. Каким был фейерверк в Минске, смотрите в нашем фоторепортаже.
















 
Теги: Минск
 
 
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Минск второй день празднует День города. В субботу вечером на Свислочи прошло фейерверк-шоу. Каким был фейерверк в Минске, смотрите в нашем фоторепортаже.
 
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