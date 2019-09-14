|
Каким был фейерверк в Минске на День города
15.09.2019 14:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минск второй день празднует День города. В субботу вечером на Свислочи прошло фейерверк-шоу. Каким был фейерверк в Минске, смотрите в нашем фоторепортаже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск второй день празднует День города. В субботу вечером на Свислочи прошло фейерверк-шоу. Каким был фейерверк в Минске, смотрите в нашем фоторепортаже.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)