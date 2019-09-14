Лунный календарь на неделю с 16 по 22 сентября: благоприятные дни для любых начинаний

Источник материала: Полымя

22 число – самый благоприятный день для квашения капусты. 17 сентября можно засевать огород сидератами.

Эти растения быстро растут и структурируют корнями грунт, улучшают его воздухопроницаемость, накапливают азот и отпугивают вредителей.

21 сентября стоит заняться пересадкой ремонтантной земляники, ягодных и декоративных кустарников.

19 и 20 сентября постарайтесь уделить внимание новой для себя сфере. Не сомневайтесь в своих силах. Вы увидите, что цель намного ближе, чем казалось.

Хотите кардинально поменять имидж или просто освежить прическу? Планируйте поход в парикмахерскую на 18,19 и 20 сентября.

На какой день запланировать визит к стоматологу, чтобы процедуры оказались успешными? И какая геомагнитная обстановка будет на неделе? Ответы – в программе «Метеогид» на ОНТ.