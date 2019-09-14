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Хранители зелёных сокровищ. В третье воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства

15.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сентябрь богат на праздничные дни, и третье воскресенье месяца не стало исключением. Завтра свой профессиональный праздник отмечают работники леса – люди, которые с особой заботой и трепетом берегут и приумножают зелёные сокровища Беларуси.

Выбрана эта дата не случайно. В 1977 году, а именно 18 сентября, в Советском Союзе было принято «Лесное законодательство», которое занималось регулированием вопросов лесного хозяйства. С того момента и было решено ввести официальный праздник – День работников леса, который позднее был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР.

На территории нашего района действуют четыре лесничества – Свитязянское, Мирское, Кореличское и Еремичское. Последнее было образовано в 1995 году в соответствии с приказом Министерства лесного хозяйства. Сейчас там работает восемнадцать человек, одиннадцать среди которых – лесники. Само лесничество расположилось в деревне Большая Обрина, а его площадь составляет 7982 га.

Хранители зелёных сокровищ. В третье воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства

Виктор Александрович Досько свой путь к лесу нашёл не сразу – сперва мужчина работал в Минске каменщиком-монтажником, после чего вернулся на малую родину. Здесь уроженец деревни Великая Слобода два года проработал трактористом в местном колхозе, а затем устроился водителем в Еремичское лесничество. Сейчас общий стаж мужчины насчитывает ни много ни мало – двадцать четыре года.

– Раньше, когда я только приступал к работе, практически всё делалось вручную, – вспоминает далёкий 1995 год Виктор Досько. – Сейчас же всё проще: в помощь лесникам выделяется специальная техника, которая и работать помогает, и производительность повышает.

Хранители зелёных сокровищ. В третье воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства

Лесники Еремичского лесничества ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» Виктор Кистень и Виктор Досько

Каждый день лесника начинается с инструктажа по технике безопасности, который является чуть ли не самым важным в работе. Затем работники берут инструмент, топливо и отправляются на участок, где их ждёт сложная и ответственная задача – обновление лесного богатства страны.

– Одним из самых важных правил техники безопасности является соблюдение дистанции, – рассказывает Виктор Досько. – Поскольку лесники всегда работают в парах, мы должны видеть своих коллег на расстоянии не меньше пятидесяти метров – примерно столько составляет двойная высота древостоя.

Хранители зелёных сокровищ. В третье воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства

Николай Ковалевский — один из самых молодых работников Еремичского лесничества

Хранители зелёных сокровищ. В третье воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства

За двадцать четыре года, проведённых в лесу, мужчина признаётся, что однажды чуть было не заблудился… Зимой он с товарищами пошёл собирать шишки, как раз – и поднялась вьюга. Всё замело настолько, чтоб на мгновение мужчина растерялся и не понимал, где находится. Однако с дезориентацией в пространстве помогли справиться друзья и всё закончилось благополучно.

– Думаю, что, окажись я сейчас в другом районе или даже области, выход из леса я бы всё равно нашёл, – с уверенностью рассказывает Виктор Александрович. – Всё-таки за два десятка лет уже вырабатывается некое чутьё, профессиональная интуиция.

Хранители зелёных сокровищ. В третье воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства

Помимо рабочих моментов, в жизни лесника случались встречи с животными, с которыми далеко не каждый захочет оказаться один на один. Так, мужчина видел рысь, следы настоящего медведя, а во времена юности ему представилось нос к носу столкнуться с волками.

– Помню, идём на дискотеку, – вспоминает лесник, – перед нами – два волка, стоящих посреди дороги. А нам что? Нас много, нас человек шестнадцать… Ну мы и начали в них снежками бросать (смеётся). Правда, когда поняли, что это бесполезно, тихонько обошли и пошли дальше – звери нас не тронули.

Хранители зелёных сокровищ. В третье воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства

Во время валки леса

Многочисленных косуль, лосей и кабанов постоянно видит и мастер леса Сергей Александрович Буховец, работающий в отрасли с 1999 года. Будучи юношей, он окончил Полоцкий лесной техникум, отслужил положенный срок в армии и устроился в Мирское лесничество. С 2011 года мужчина сменил мирские леса на еремичские, где и по сей день продолжает восполнять зелёные богатства нашей Родины.

Хранители зелёных сокровищ. В третье воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства

Мастер леса Еремичского лесничества ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» Сергей Буховец

– Видите вон те порыжевшие верхушки сосен? Это наша главная беда – короед, – с грустью в голосе рассказывает мастер леса. – Они губят дерево буквально за месяц, а мы потом всё это спиливаем, поскольку иного выхода, к сожалению, нет.

Сергей Александрович рассказывает, что размножаются жуки очень быстро и так же быстро сменяют одно дерево на другое. Справиться с ними трудно – необходима химическая обработка, которая стоит не так уж и дёшево. Раньше, по словам Сергея Буховца, помогала холодная зима, однако сейчас, ввиду глобального потепления, природа, увы, остаётся безучастна.

– Бесспорно, эта работа не из лёгких, – подытоживает мужчина, – однако когда ты чувствуешь свою причастность к возрождению леса, это чувство дорогого стоит.

За первое полугодие на территории Еремичского лесничества было высажено 15, 2 га лесных культур, ещё 10 га планируется высадить до конца года. Среди пород преобладающее большинство составляют хвойные (75% от общей площади), мягколиственные (21, 7%) и твёрдолиственные породы (3,3%).

Виктория КОСТЮК
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Теги: Минск
 
 
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Сентябрь богат на праздничные дни, и третье воскресенье месяца не стало исключением. Завтра свой профессиональный праздник отмечают работники леса –
 
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