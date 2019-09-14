Кадры района. Валерия Евдокимова — врач-психотерапевт Буда-Кошелевской ЦРБ

Источник материала: Газета Авангард

Согласитесь, далеко не каждый человек ясно представляет себе, чем принципиально отличается психолог от психиатра. А если к этим двум словам добавить еще и слово «психотерапевт»? В тонкостях этой узкой врачебной специализации мы разбирались вместе с Валерией Евдокимовой, которая в нынешнем году пришла в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» на эту должность.





Стоит сказать, что в центральной районной больнице такого нужного специалиста, как врач-психо-терапевт, до этого времени не было. За помощью пациенты направлялись к врачам – психиатрам-наркологам. Сегодня этот пробел, к счастью, восполнен: молодой специалист уже приступила к работе, вошла в курс дела и ведет прием. В чем особенность ее работы и с какими жалобами к ней можно обращаться, она рассказала «Авангарду».

– Родилась и выросла я в городе Речице, училась в местной гимназии. О том, что стану врачом, даже подумать не могла. В семье медиков у нас нет: мама работает в сфере торговли, отец руководит Речицким физкультурно-спортивным центром детей и молодежи «Олимп», является мастером спорта по гребле. Впрочем, способностей к спорту у меня почему-то тоже не наблюдалось, – смеется девушка. – Мне очень нравилось рисовать, я несколько лет посещала художественную школу и мечтала быть архитектором. Мысль стать врачом пришла спонтанно: несмотря на то, что я в принципе хорошо училась в школе, легче всего мне давались химия и биология.

Поэтому, когда пришло время определяться с будущей профессией, все же решила связать свою жизнь с медициной. Правда, до последнего не могла определиться, каким я хочу стать врачом. У меня было много мыслей. Я твердо знала, что это будет какая-то узкая специализация. Сперва склонялась к кардиологии, но потом кто-то из папиных знакомых посоветовал обратить внимание на психиатрию, поскольку эта сфера сейчас стремительно развивается в связи с тем, что в современном обществе у населения наблюдается снижение стрессоустойчивости, люди больше подвержены неврозам, нервным срывам и прочим психическим заболеваниям.

Поэтому после окончания гимназии Валерия поступила в Гродненский медицинский университет на медико-психологический факультет. К слову, единственный в СНГ, который готовит одновременно врачей-психиатров, врачей-психотерапевтов, а с этого года еще и врачей-неврологов. По словам молодого врача, профессия для нее раскрылась ближе к 5-му курсу, ведь первые несколько лет уклон делался на общемедицинские предметы.

– Интернатуру я проходила в Рес-публиканском научно-практическом центре психического здоровья. Именно там, в РНПЦ, окончательно убедилась, что пошла по верному пути и психиатрия – это действительно мое. Мне безумно интересно пытаться понять механизмы работы человеческого мозга, – признается Валерия.

После интернатуры по распределению она прибыла в родную Гомельскую область. Говорит, что мечтала работать психиатром, но в регионе все вакансии были закрыты, поэтому Валерия была направлена в Буда-Кошелевскую ЦРБ на нынешнюю должность.

– Честно скажу: до распределения я даже не знала о существовании этого городка, потому ехала с опаской. Однако на деле все оказалось вполне радужно: райцентр, хоть и небольшой, но довольно уютный и очень чистый, здесь хорошие дороги, много магазинов. Кстати, я очень переживала за качество жилья, однако по прибытии убедилась, что мои опасения были напрасны: мне предоставили отличную комнату в благоустроенном общежитии при больнице. Кроме того, здесь прекрасное транспортное сообщение с Гомелем и, что для меня также важно, с Минском, где я сейчас прохожу профессиональную подготовку по гештальт-терапии в Минском гештальт институте. Самообразование – мой вклад в будущее и в становление меня как специалиста в сфере психотерапии, – говорит молодой врач.

– Валерия, просветите меня и наших читателей: так в чем же принципиальное отличие психиатра от психотерапевта? – не могу не поинтересоваться я.

– Психиатр – это врач, получивший специальную подготовку по психиатрии и владеющий методами диагностики, лечения, профилактики и экспертизы психических заболеваний. Для лечения он чаще всего использует лекарственные препараты.

Психотерапевт же занимается лечением пограничных состояний. Это тревожные и депрессивные состояния, расстройства сна, поведения и эмоций. Психотерапевт также помогает пациенту справиться в кризисных состояниях. Для лечения мы используем беседу, гипноз, релаксационные методы, а также медикаментозное лечение, но это не является основным методом лечения. Кроме того, мои пациенты не ставятся на специализированный учет, а вся информация хранится в тайне. Отмечу, что обращаться ко мне могут только совершеннолетние граждане. Пользуясь случаем, хочу сказать жителям города и района: не нужно бояться обратиться к врачу-психотерапевту, моя задача – помочь всем, оказавшимся в тяжелой жизненной или психологической ситуации, – подчеркнула Валерия.

Марина ЛУСЕВИЧ, фото автора