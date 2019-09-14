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В Бресте противники строительства аккумуляторного завода вновь собрались на площади. Обсуждали выборы
15.09.2019 18:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На площади Ленина в Бресте 15 сентября около полудня в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода, сообщает БелаПАН. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.
По данным правозащитника Романа Кисляка, на сегодняшнюю встречу пришли примерно 120 человек.
Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.
Пришедшие на площадь люди обсуждали участие в выборах в парламент четверых противников строительства аккумуляторного завода.
Так, житель Березы, блогер, член Объединенной гражданской партии Александр Кабанов намерен выдвинуться по Брестскому-Западному избирательному округу № 1, брестчанин Роман Кисляк — по Брестскому-Центральному избирательному округу № 2, жительница Брестского района Елена Макаревич — по Брестскому-Восточному избирательному округу № 3, житель Кобрина Владимир Мороз — по Брестскому-Пограничному избирательному округу № 4.
Уже зарегистрированы инициативные группы Кабанова, Кисляка и Макаревич. На следующей неделе окружной избирком рассмотрит документы Мороза. В инициативную группу Кабанова вошли 57 человек, Кисляка и Макаревич — по 72, Мороза — 73.
Как сообщил БелаПАН Кабанов, активисты ждут регистрации инициативной группы Мороза, а затем будут проводить единые пикеты за всех четырех активистов.
Планируется, что пикеты будут проводиться ежедневно в пяти-шести точках Бреста.
После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской — до кинотеатра «Беларусь».
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В Бресте противники строительства аккумуляторного завода вновь собрались на площади. Обсуждали выборы
Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.
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