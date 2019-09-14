В Бресте противники строительства аккумуляторного завода вновь собрались на площади. Обсуждали выборы

Источник материала: Tut.by

На площади Ленина в Бресте 15 сентября около полудня в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода, сообщает БелаПАН. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.



Фото из архива. Станислав Коршунов, TUT.BY

По данным правозащитника Романа Кисляка, на сегодняшнюю встречу пришли примерно 120 человек.

Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.

Пришедшие на площадь люди обсуждали участие в выборах в парламент четверых противников строительства аккумуляторного завода.

Так, житель Березы, блогер, член Объединенной гражданской партии Александр Кабанов намерен выдвинуться по Брестскому-Западному избирательному округу № 1, брестчанин Роман Кисляк — по Брестскому-Центральному избирательному округу № 2, жительница Брестского района Елена Макаревич — по Брестскому-Восточному избирательному округу № 3, житель Кобрина Владимир Мороз — по Брестскому-Пограничному избирательному округу № 4.

Уже зарегистрированы инициативные группы Кабанова, Кисляка и Макаревич. На следующей неделе окружной избирком рассмотрит документы Мороза. В инициативную группу Кабанова вошли 57 человек, Кисляка и Макаревич — по 72, Мороза — 73.

Как сообщил БелаПАН Кабанов, активисты ждут регистрации инициативной группы Мороза, а затем будут проводить единые пикеты за всех четырех активистов.

Планируется, что пикеты будут проводиться ежедневно в пяти-шести точках Бреста.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской — до кинотеатра «Беларусь».

Что вообще происходит?

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собрались около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались : городские власти под разными предлогами не давали добро.

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил , что если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

22 августа губернатор Анатолий Лис рассказал , что по условиям договора с ООО «АйПауэр» 31 июля завод должны были ввести в эксплуатацию. Поскольку этого не сделано, то проект считается нереализованным, и облисполком на законных основаниях отказался от выполнения условий договора и предложил инвестору добровольно вернуть бюджетные деньги, затраченные на воплощение проекта, — и сумма немаленькая .

6 сентября свою позицию относительно строительства в Бресте аккумуляторного завода высказал Александр Лукашенко : «Я в данном случае на стороне людей».