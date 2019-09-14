Источник материала: Газета Авангард





Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району об уплате имущественных налогов физическими лицами за текущий год.

Граждане, имеющие во владении, собственности либо пользовании жилые дома, две и более квартиры, гаражи, машино-места, дачи и иные строения, а также земельные участки, являются плательщиками налога на нед-вижимость, земельного налога, арендной платы за землю. Напоминаем, что пришло время уплаты платежей за землю и налога на недвижимость. Налоговой инспекцией посредством почтовых отправлений, а также гражданам, давшим согласие на электронную рассылку через личный кабинет или на адрес электронной почты, высланы извещения на уплату налогов.

Обращаем внимание, что, согласно законодательству, извещения на уплату арендной платы за землю налоговым органом не вручаются физическим лицам. Оплату необходимо производить в соответствии с заключенными договорами.

Просьба произвести оплату до установленного законодательством срока – 15 ноября текущего года. Досрочная и своевременная уплата налогов позволяет избежать негативных последствий, так как за их неуплату предусмотрена административная ответственность. Оплату можно произвести через отделения банков, почтовые отделения связи, налоговые органы, сельские Советы, электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» посредством использования интернет-банкинга «Беларусбанка», «Белгазпромбанка», «Альфабанка» и «Белинвестбанка».

В настоящее время реализована возможность через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» бесконтактно (без визита в налоговую инспекцию) взаимодействовать с налоговыми органами: получать и распечатывать извещения на уплату налога на недвижимость и земельного налога с физических лиц; оплачивать налоговые платежи посредством интернет-банкинга.

Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» достаточно получить логин и пароль в любой инспекции, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

По вопросам начисления и уплаты налогов, предоставления льгот, подключения к сервису «Личный кабинет» можно обращаться в управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС Республики Беларусь по Жлобинскому району (г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 3 либо по телефону 7-34-47).