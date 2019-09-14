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«Если со всеми одноклассниками поссоришься, один друг останется». Как в одном 5-м «Г» собрались три двойни
15.09.2019 19:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В семье Писаренко растут сыновья-двойняшки. В этом году мама, папа и мальчишки переехали в другой район Минска, и детей перевели в новую школу. Накануне линейки в родительском вайбер-чате Мария Писаренко стала читать список класса и заметила там одинаковые фамилии. Удивленная мама сразу же написала об этом в чате. Классная тут же сообщила, что в их 5 «Г» три пары двойняшек. «И это не все, — продолжила интригу учительница, — с сентября к нам еще присоединятся брат и сестра погодки».
Необычный 5 «Г», где всего 27 учеников, теперь знаменитость школы № 26 Минска. Еще год назад в параллели была всего одна пара двойняшек Коля и Света Марковские. С сентября пятиклашек здесь прибавилось, и за соседними партами с Колей и Светой стали учиться Леша и Саша Писаренко, Лера и Рома Варивончик-Янушкевич, а еще Варлаам и Арсения Звягины. На вопрос, как столько братьев и сестер попали в один класс, классная и родители отвечают: «Случайность». Хотя одно в этом всем не случайно: 5 «Г» теперь большая семья. Давайте с ней знакомиться.
Двойняшки Саша и Леша
— 11 лет назад, когда мальчишки родились, мы жили в Новогрудке, — рассказывает Мария Писаренко. — Я ходила по городу с большой коляской, и все на меня смотрели огромными глазами, ведь двойня — это была редкость. А тут в классе три двойни!
Незнакомцу братья Писаренко кажутся очень похожими. Хотя мама тут же поправляет: в Леше больше от папы, а в Саше — от нее. Саша более активный и спортивный, а «Леша за ним по кустам не побежит».
— Саша он у нас на пять минут старше, но Леша повыше. Когда они родились, Леша ел за себя и за брата, вот и вырос, — шутит Мария. — Да он и сейчас всегда хочет есть, а Саша в еде очень привередливый.
В классе братья сидят за одной партой и одеваются на занятия одинаково.
— Жаль, внешне у нас много разного, — вздыхает Леша. — Вот были бы одинаковые, ходили бы друг за друга к доске.
— Зато после школы уроки мы делам вдвоем, — рассказывает Саша. — Садимся вместе, берем одинаковые учебники, я решаю, а Леха списывает.
— Не пались, — шепчет Леша.
— Сейчас мама как услышит, переведет вас в разные классы.
— Они очень привязаны друг к другу, поэтому идеи отдать их в разные классы у нас никогда не было, — тут же ставит точки над «i» мама. — В четыре года Леша сильно заболел. Мы с ним и папой уехали в Москву на лечение, а Саша остался с бабушкой. Мальчишки настолько скучали друг без друга, что, когда мы с Лешей шли в магазин за вкусняшками, он говорил: «Давай и Санику возьмем, Санику тоже нужно отвезти».
— Теперь, если один дома болеет, а второму нужно идти в школу, это обидно, — слово за Сашей. — Всегда просим у мамы вдвоем дома остаться.
— А она что?
— А я не разрешаю, наоборот, говорю, кому-то надо сходить на уроки, чтобы потом брату объяснить, — улыбается Мария. — У двойняшек двойная ответственность.
Двойняшки Лера и Рома
А вот над Ромой Варивончик-Янушкевичем к этому учебному году нависла темная туча. Родители просекли: мальчишка понял, что сестра всегда записывает и делает домашнее задание, а значит, в некоторых моментах ему можно расслабиться. И, например, не заполнять дневник. Маме с папой идея сына не понравилась. Они решили: с этого учебного года дети пойдут в разные классы, но потом смягчились — и дали Роме последний шанс.
— Мы хотим, чтобы он понял: записывать и делать уроки, он должен сам, а не только рассчитывать на сестру, — рассказывает мама Ольга. — Если за год не исправится, придется их разъединять.
Хотя Лера и сама не против помочь брату с учебой. Как-то, когда бабушка купила им мобильные, а мамы не было дома, сестра предложила Роме: «Давай в телефоны поиграем». «Нужно сначала домашнее сделать», — ответил тот. «Так я дам тебе списать», — предложила сестра, и вопрос с уроками быстро решился.
Лера вообще девочка решительная, любит везде полазить и всех построить. Рома более сентиментальный. Зато увлечения у него очень мужские: он играет в хоккей на траве. Сестра же занимается в хореографической школе и прошла отбор в концертную группу.
В новом классе их посадили вместе, но пока детям эта идея не особо нравится.
— А почему так?
— Рома отвлекает меня на уроках, — тут же отвечает Лера.
— Это она сейчас так говорит, а вообще, они дружат, — описывает взаимоотношения юных учеников мама. — В этом году мы решили сменить школу. Дети очень переживали, что нужно идти в новый класс, знакомиться с ребятами. У Леры второго сентября перед линейкой прямо нижняя губа от стресса тряслась. Но уже в первый день, когда они вернулись с занятий, успокоились. Им понравились и дети, и преподаватели. Да и вдвоем в новом классе оказалось совсем не страшно.
Погодки Варлаам и Арсения
Следующие родственники в 5 «Г» — Варлаам и Арсения Звягины. Они погодки. Разница у детей — год и четыре месяца. Когда подошло время мальчишке собираться в школу, мама с папой решили: брат немного подождет сестру.
— В школе сейчас непросто, — рассуждает их мама Ника. — Арсения на тот момент была единственной дочкой в семье, и очень хотелось, чтобы на занятиях она была под какой-то защитой. Да и нам с папой спокойнее, если они вместе. Варлаам — он всегда за сестру горой. Хотя она у нас тоже такая — палец в рот не клади.
— На самом деле, это Арсения за мной следит, — то ли в шутку, то ли всерьез рассказывает Варлаам. — Например, после трех уроков мы с мальчишками торопимся в столовую. Только приближаюсь к столу, слышу ее голос: «А руки помыть?!» Пока мою, думаю: «Ну вот, лучшие места уже займут». Возвращаюсь, а сестра уже за столом, и мне стульчик держит. «Как ты успела?», — спрашиваю, а она: «Не спеша». Вообще, Арсения очень хорошая хозяйка. Я пока утром встану, она уже и омлет может приготовить, и пельменей пожарить.
— Варлаам у нас такой… приспособленец, — смеется мама.
Но был в семье случай, когда и брат спас сестру. Мама с папой отскочили в магазин. Арсения, Варлаам и их старший брат Силуан остались дома. Одна из кроватей в квартире стояла впритык к батарее.
— Сложно понять, что случилась, но ножка Арсении как-то застряла между кроватью и батареей. Достать ее дети не смогли, — возвращается к тем событиям Ника. — Отопительный сезон уже начался, и мальчишки решили, чтобы сестре было не так горячо, воткнуть вокруг ножки носки и колготки. Мы скоро вернулись, с дочкой все было хорошо. Но в этой грустной истории одно меня порадовало: братья не бросили сестру в сложной ситуации.
Сейчас Варлааму 11, Арсении — 10. Сестра хоть и младше, но учится лучше.
— А я такой… Могу слушать учительницу, а потом отвлечься, — описывает свою учебу Варлаам. — Если не понял какую-то тему, прошу — объясни.
— Если он просит объяснить дома, я всегда помогаю, — говорит сестра. — А если на контрольной, могу сказать: «Отстань». Бывает, у самой не получается, а тут еще Варлаам!
Кроме учебы в планах у детей танцы. Совсем скоро они собираются записаться на этот кружок. А вот на тайский бокс Варлаам ходит без сестры. Занимается с 5 лет и уже не раз становился чемпионом.
— А Арсению почему не берешь на тренировки?
— Ой, не надо, — улыбается брат. — А то если с ней кто-то поспорит, ему мало не покажется. Как-то один мальчик ее обидел. Я ему объяснил, что так делать нехорошо. А Арсения ему потом еще добавила. Сестра у меня молодец.
Двойняшки Света и Коля
И, наконец, Света и Коля Марковские. Дети родились 31 марта 2009 года. Сестра на две минуты опередила брата.
— Сейчас она из-за этого важничает, — с ходу выдает Коля.
— Неправда! — не соглашается Света.
— А вы часто спорите?
— Иногда я говорю, что умнее Светы, или Света говорит, что она умнее меня, — отвечает Коля. — Но оценки у меня лучше. И по скорости чтения четыре года я был первым в классе, Света на втором месте.
А если честно, то брат с сестрой вдвоем почти отличники. Коле, правда, ближе точные науки — 4-й класс он закончил с одной «восьмеркой» — по английскому, а Свете — языки. У нее одна «семерка» — по математике. По остальным предметам у ребят девять-десять.
— Вообще, это здорово, когда с тобой в классе есть брат или сестра, — рассуждает Коля. — Если на уроке, что-то не понял, всегда можно спросить совет. Конечно, можно обратиться к одноклассникам, но вдруг они будут смеяться или всей округе расскажут, что Марковский не знает, как решить пример. А Света никогда не выдаст. Я помогаю ей, она — мне.
— Мы друзья, — подтверждает Света.
У друзей много общего. Они любят готовить, много читают, пишут свои книги и вырезают по дереву. «Домашку» делают в разных комнатах, а вот в классе сидят за одной партой.
— Когда нас рассаживают, мне некомфортно. Да и у Коли можно списать, — признается и тут же поправляет себя: — Я пошутила.
— Нет, не пошутила, — говорит брат-правдолюб. — Иногда математику списываешь.
— Коля, я не списываю, а спрашиваю.
— Ну ладно, просто иногда тебе лень спрашивать.
— Хорошо, когда в одном классе с тобой брат или сестра?
— Да, — уверен Коля. — Ведь даже если ты поссоришься со всеми одноклассниками, один друг у тебя все равно останется.
— А класс как-то изменился, когда здесь появилось столько родственников?
— Да, стал более дружный, — делится наблюдением Коля. — Раньше, казалось, каждый сам за себя, а теперь мы все поддерживаем друг друга.
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«Если со всеми одноклассниками поссоришься, один друг останется». Как в одном 5-м «Г» собрались три двойни
В 5 «Г» школы № 26 Минска учится три пары двойняшек и одни погодки.
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