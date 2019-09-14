«Если со всеми одноклассниками поссоришься, один друг останется». Как в одном 5-м «Г» собрались три двойни

Источник материала: Tut.by

В семье Писаренко растут сыновья-двойняшки. В этом году мама, папа и мальчишки переехали в другой район Минска, и детей перевели в новую школу. Накануне линейки в родительском вайбер-чате Мария Писаренко стала читать список класса и заметила там одинаковые фамилии. Удивленная мама сразу же написала об этом в чате. Классная тут же сообщила, что в их 5 «Г» три пары двойняшек. «И это не все, — продолжила интригу учительница, — с сентября к нам еще присоединятся брат и сестра погодки».



Слева направо: двойняшки Леша и Саша Писаренко, погодки Арсения и Варлаам Звягины, классный руководитель 5 «Г» Оксана Михайловна, двойняшки Лера и Рома Варивончик-Янушкевич, двойняшки Коля и Света Марковские.

Необычный 5 «Г», где всего 27 учеников, теперь знаменитость школы № 26 Минска. Еще год назад в параллели была всего одна пара двойняшек Коля и Света Марковские. С сентября пятиклашек здесь прибавилось, и за соседними партами с Колей и Светой стали учиться Леша и Саша Писаренко, Лера и Рома Варивончик-Янушкевич, а еще Варлаам и Арсения Звягины. На вопрос, как столько братьев и сестер попали в один класс, классная и родители отвечают: «Случайность». Хотя одно в этом всем не случайно: 5 «Г» теперь большая семья. Давайте с ней знакомиться.

Двойняшки Саша и Леша

— 11 лет назад, когда мальчишки родились, мы жили в Новогрудке, — рассказывает Мария Писаренко. — Я ходила по городу с большой коляской, и все на меня смотрели огромными глазами, ведь двойня — это была редкость. А тут в классе три двойни!



Саша (слева) и Леша Писаренко.

Незнакомцу братья Писаренко кажутся очень похожими. Хотя мама тут же поправляет: в Леше больше от папы, а в Саше — от нее. Саша более активный и спортивный, а «Леша за ним по кустам не побежит».

— Саша он у нас на пять минут старше, но Леша повыше. Когда они родились, Леша ел за себя и за брата, вот и вырос, — шутит Мария. — Да он и сейчас всегда хочет есть, а Саша в еде очень привередливый.

В классе братья сидят за одной партой и одеваются на занятия одинаково.

— Жаль, внешне у нас много разного, — вздыхает Леша. — Вот были бы одинаковые, ходили бы друг за друга к доске.

— Зато после школы уроки мы делам вдвоем, — рассказывает Саша. — Садимся вместе, берем одинаковые учебники, я решаю, а Леха списывает.

— Не пались, — шепчет Леша.

— Сейчас мама как услышит, переведет вас в разные классы.

— Они очень привязаны друг к другу, поэтому идеи отдать их в разные классы у нас никогда не было, — тут же ставит точки над «i» мама. — В четыре года Леша сильно заболел. Мы с ним и папой уехали в Москву на лечение, а Саша остался с бабушкой. Мальчишки настолько скучали друг без друга, что, когда мы с Лешей шли в магазин за вкусняшками, он говорил: «Давай и Санику возьмем, Санику тоже нужно отвезти».



Леша и Саша часто одеваются одинаково. «Когда были совсем маленькими, одному купишь красные носки, второму — зеленые, могут поругаться, — шутит мама Мария. — Сейчас у каждого начинает формироваться свой вкус, появились любимые цвета. Если они сами что-то выбирают, в гардеробе появляются разные вещи. А если я одна иду за покупками, то беру одинаковое».

— Теперь, если один дома болеет, а второму нужно идти в школу, это обидно, — слово за Сашей. — Всегда просим у мамы вдвоем дома остаться.

— А она что?

— А я не разрешаю, наоборот, говорю, кому-то надо сходить на уроки, чтобы потом брату объяснить, — улыбается Мария. — У двойняшек двойная ответственность.

Двойняшки Лера и Рома

А вот над Ромой Варивончик-Янушкевичем к этому учебному году нависла темная туча. Родители просекли: мальчишка понял, что сестра всегда записывает и делает домашнее задание, а значит, в некоторых моментах ему можно расслабиться. И, например, не заполнять дневник. Маме с папой идея сына не понравилась. Они решили: с этого учебного года дети пойдут в разные классы, но потом смягчились — и дали Роме последний шанс.



Лера и Рома Варивончик-Янушкевич родились 2 ноября 2008 года.

— Мы хотим, чтобы он понял: записывать и делать уроки, он должен сам, а не только рассчитывать на сестру, — рассказывает мама Ольга. — Если за год не исправится, придется их разъединять.

Хотя Лера и сама не против помочь брату с учебой. Как-то, когда бабушка купила им мобильные, а мамы не было дома, сестра предложила Роме: «Давай в телефоны поиграем». «Нужно сначала домашнее сделать», — ответил тот. «Так я дам тебе списать», — предложила сестра, и вопрос с уроками быстро решился.

Лера вообще девочка решительная, любит везде полазить и всех построить. Рома более сентиментальный. Зато увлечения у него очень мужские: он играет в хоккей на траве. Сестра же занимается в хореографической школе и прошла отбор в концертную группу.

В новом классе их посадили вместе, но пока детям эта идея не особо нравится.

— А почему так?

— Рома отвлекает меня на уроках, — тут же отвечает Лера.



В учебе брат тянется за сестрой. А если кто-то захочет обидеть Леру, сразу будет иметь дело с Ромой.

— Это она сейчас так говорит, а вообще, они дружат, — описывает взаимоотношения юных учеников мама. — В этом году мы решили сменить школу. Дети очень переживали, что нужно идти в новый класс, знакомиться с ребятами. У Леры второго сентября перед линейкой прямо нижняя губа от стресса тряслась. Но уже в первый день, когда они вернулись с занятий, успокоились. Им понравились и дети, и преподаватели. Да и вдвоем в новом классе оказалось совсем не страшно.

Погодки Варлаам и Арсения

Следующие родственники в 5 «Г» — Варлаам и Арсения Звягины. Они погодки. Разница у детей — год и четыре месяца. Когда подошло время мальчишке собираться в школу, мама с папой решили: брат немного подождет сестру.



Варлаам и Арсения Звягины. «Варлаама мы назвали в честь святого Варлаама Хутынского, в день его крестин как раз был такой праздник, — рассказывает Ника. — А дочка у нас родилась здоровая, крепкая, и захотелось назвать ее Арсения, что означает сильная, смелая, добрая и защитница».

— В школе сейчас непросто, — рассуждает их мама Ника. — Арсения на тот момент была единственной дочкой в семье, и очень хотелось, чтобы на занятиях она была под какой-то защитой. Да и нам с папой спокойнее, если они вместе. Варлаам — он всегда за сестру горой. Хотя она у нас тоже такая — палец в рот не клади.

— На самом деле, это Арсения за мной следит, — то ли в шутку, то ли всерьез рассказывает Варлаам. — Например, после трех уроков мы с мальчишками торопимся в столовую. Только приближаюсь к столу, слышу ее голос: «А руки помыть?!» Пока мою, думаю: «Ну вот, лучшие места уже займут». Возвращаюсь, а сестра уже за столом, и мне стульчик держит. «Как ты успела?», — спрашиваю, а она: «Не спеша». Вообще, Арсения очень хорошая хозяйка. Я пока утром встану, она уже и омлет может приготовить, и пельменей пожарить.

— Варлаам у нас такой… приспособленец, — смеется мама.

Но был в семье случай, когда и брат спас сестру. Мама с папой отскочили в магазин. Арсения, Варлаам и их старший брат Силуан остались дома. Одна из кроватей в квартире стояла впритык к батарее.

— Сложно понять, что случилась, но ножка Арсении как-то застряла между кроватью и батареей. Достать ее дети не смогли, — возвращается к тем событиям Ника. — Отопительный сезон уже начался, и мальчишки решили, чтобы сестре было не так горячо, воткнуть вокруг ножки носки и колготки. Мы скоро вернулись, с дочкой все было хорошо. Но в этой грустной истории одно меня порадовало: братья не бросили сестру в сложной ситуации.

Сейчас Варлааму 11, Арсении — 10. Сестра хоть и младше, но учится лучше.

— А я такой… Могу слушать учительницу, а потом отвлечься, — описывает свою учебу Варлаам. — Если не понял какую-то тему, прошу — объясни.

— Если он просит объяснить дома, я всегда помогаю, — говорит сестра. — А если на контрольной, могу сказать: «Отстань». Бывает, у самой не получается, а тут еще Варлаам!





Кроме учебы в планах у детей танцы. Совсем скоро они собираются записаться на этот кружок. А вот на тайский бокс Варлаам ходит без сестры. Занимается с 5 лет и уже не раз становился чемпионом.

— А Арсению почему не берешь на тренировки?

— Ой, не надо, — улыбается брат. — А то если с ней кто-то поспорит, ему мало не покажется. Как-то один мальчик ее обидел. Я ему объяснил, что так делать нехорошо. А Арсения ему потом еще добавила. Сестра у меня молодец.

Двойняшки Света и Коля

И, наконец, Света и Коля Марковские. Дети родились 31 марта 2009 года. Сестра на две минуты опередила брата.

— Сейчас она из-за этого важничает, — с ходу выдает Коля.

— Неправда! — не соглашается Света.



Света и Коля Марковские. До этого сентября Марковские были единственными двойняшками в параллели. Думали, это навсегда, и очень удивились, когда перешли в 5 класс — а тут еще две двойни появилось.

— А вы часто спорите?

— Иногда я говорю, что умнее Светы, или Света говорит, что она умнее меня, — отвечает Коля. — Но оценки у меня лучше. И по скорости чтения четыре года я был первым в классе, Света на втором месте.

А если честно, то брат с сестрой вдвоем почти отличники. Коле, правда, ближе точные науки — 4-й класс он закончил с одной «восьмеркой» — по английскому, а Свете — языки. У нее одна «семерка» — по математике. По остальным предметам у ребят девять-десять.

— Вообще, это здорово, когда с тобой в классе есть брат или сестра, — рассуждает Коля. — Если на уроке, что-то не понял, всегда можно спросить совет. Конечно, можно обратиться к одноклассникам, но вдруг они будут смеяться или всей округе расскажут, что Марковский не знает, как решить пример. А Света никогда не выдаст. Я помогаю ей, она — мне.

— Мы друзья, — подтверждает Света.





У друзей много общего. Они любят готовить, много читают, пишут свои книги и вырезают по дереву. «Домашку» делают в разных комнатах, а вот в классе сидят за одной партой.

— Когда нас рассаживают, мне некомфортно. Да и у Коли можно списать, — признается и тут же поправляет себя: — Я пошутила.

— Нет, не пошутила, — говорит брат-правдолюб. — Иногда математику списываешь.

— Коля, я не списываю, а спрашиваю.

— Ну ладно, просто иногда тебе лень спрашивать.

— Хорошо, когда в одном классе с тобой брат или сестра?

— Да, — уверен Коля. — Ведь даже если ты поссоришься со всеми одноклассниками, один друг у тебя все равно останется.

— А класс как-то изменился, когда здесь появилось столько родственников?

— Да, стал более дружный, — делится наблюдением Коля. — Раньше, казалось, каждый сам за себя, а теперь мы все поддерживаем друг друга.