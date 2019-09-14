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В 2020 году бюджет на научную деятельность в Беларуси будет увеличен на 16%
15.09.2019 20:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 2020 году бюджет на научную деятельность в Беларуси будет увеличен на 16%. Об этом в эфире «Недели» на СТВ сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.
«В следующем году на 16% наши расходы будут выше на науку. Мы добились определенного роста, хотя, конечно, это очень незначительно», — говорит Шумилин.
В стране сейчас реализуют государственную программу инновационного развития на 2016−2020 гг. — и результаты уже есть: по данным Госкомнауки, выросло количество субъектов инновационной инфраструктуры с 13 до 26, 53 производства введены в эксплуатацию, более 30 из них уже вышли на проектную мощность, создано более 8,5 тыс. рабочих мест.
По прогнозам Шумилина, к концу программы новых рабочих мест в сфере должно стать уже 11 тыс. — и это «действительно рабочие места для будущего, с совершенно другим уровнем доходов».
«Сегодня мы уже произвели более чем на Br3 млрд инновационной продукции. И очень важно, что почти 70% этой продукции поставлено на экспорт», — добавил Александр Шумилин.
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«Мы добились определенного роста, хотя, конечно, это очень незначительно», - говорит председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр...
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