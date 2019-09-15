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Беларусь планирует заработать на экспорте картофеля этого урожая около 50 млн долларов

15.09.2019 23:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году урожай картофеля в стране ожидается на уровне 7 млн т. Беларусь планирует заработать на его экспорте около 50 млн долларов, сообщил в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1» начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.


Фото: Елена Клещенок, TUT.BY

На экспорт планируют отправить свыше 500 тыс. т белорусского картофеля. Исходя из планируемой выручки, продавать нашу картошку за границей будут приблизительно по 20 копеек за килограмм. Кроме пищевого картофеля, кстати, мы активно поставляем на внешние рынки и семенной картофель белорусской селекции.

— Планируем заработать на экспорте картофеля порядка 50 млн долларов, — сообщил Алексей Богданов.

Но белорусам не о чем беспокоиться — всем хватит: почти 45 тыс. т картофеля урожая этого года заложат в стабилизационные фонды.

Больше всего картофеля Беларусь экспортирует в Россию, Молдову и Украину.

 
 
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В этом году урожай картофеля в стране ожидается на уровне 7 млн т.
 
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