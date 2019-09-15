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В Гомеле пятый день ищут пропавших маму и пятилетнюю девочку
16.09.2019 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле пятый день ищут маму с 5-летней дочерью,
11 сентября 32-летняя женщина вместе со своей дочерью Ангелиной ушла из дома. С тех пор их никто не видел.
Если вам что-либо известно о местонахождении мамы и ребенка, позвоните по телефонам 102 или ПСО «Симуран» +375 (29) 232−11−11.
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11 сентября 32-летняя женщина вместе со своей дочерью Ангелиной ушла из дома. С тех пор их никто не видел.
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