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В Гомеле пятый день ищут пропавших маму и пятилетнюю девочку

16.09.2019 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле пятый день ищут маму с 5-летней дочерью, сообщает Поисково-спасательный отряд «Симуран».


11 сентября 32-летняя женщина вместе со своей дочерью Ангелиной ушла из дома. С тех пор их никто не видел.


Если вам что-либо известно о местонахождении мамы и ребенка, позвоните по телефонам 102 или ПСО «Симуран» +375 (29) 232−11−11.

 
Теги: Гомель
 
 
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11 сентября 32-летняя женщина вместе со своей дочерью Ангелиной ушла из дома. С тех пор их никто не видел.
 
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