В Гомеле пятый день ищут пропавших маму и пятилетнюю девочку

Источник материала: Tut.by

В Гомеле пятый день ищут маму с 5-летней дочерью, сообщает Поисково-спасательный отряд «Симуран».





11 сентября 32-летняя женщина вместе со своей дочерью Ангелиной ушла из дома. С тех пор их никто не видел.





Если вам что-либо известно о местонахождении мамы и ребенка, позвоните по телефонам 102 или ПСО «Симуран» +375 (29) 232−11−11.