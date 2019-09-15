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Дожди и похолодание. Все о погоде в Бресте на неделю
16.09.2019 06:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе в Брест придет похолодание и, возможно, дожди, обещает pogoda.by.
В понедельник ожидается переменная облачность и до +17°С. Во вторник — на два градуса холоднее.
На среду обещают дождь с утра до вечера. Воздух прогреется до +13°С.
В четверг утром будет ясно, днем возможен дождь. Стобик термометра поднимется до 15 градусов тепла.
Дождь возможен и после обеда в пятницу. Воздух прогреется до +13°С.
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На этой неделе в Брест придет похолодание и, возможно, дожди.
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