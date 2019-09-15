Дожди и похолодание. Все о погоде в Бресте на неделю

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Брест придет похолодание и, возможно, дожди, обещает pogoda.by.

В понедельник ожидается переменная облачность и до +17°С. Во вторник — на два градуса холоднее.

На среду обещают дождь с утра до вечера. Воздух прогреется до +13°С.

В четверг утром будет ясно, днем возможен дождь. Стобик термометра поднимется до 15 градусов тепла.

Дождь возможен и после обеда в пятницу. Воздух прогреется до +13°С.

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