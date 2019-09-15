Рекорды полумарафона, инфаркт нефтяного рынка и 7 тысяч байкеров - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ух, какие насыщенные были выходные. Во-первых, в Минске был День города, а на нем был вот такой фейерверк.

Во-вторых закрывали мотосезон байкеры — их собралось рекордно много (около 7 тысяч), правда, в этот раз не приехал старший сын президента Виктор Лукашенко, зато не изменил традиции начальник белорусской ГАИ Дмитрий Корзюк — прибыл, как всегда, на своем Harley Davidson. Номером два на мотоцикле была его жена Анастасия, а в качестве пассажира на одном из соседних байков был его старший сын — 16-летний Иван. Все подробности в нашем репортаже.

Ну и в-третьих, конечно же, Минский полумарафон ! Столько кроссовок проспект Победителей еще не топтали: более 40 тысяч бегунов из 68 стран мира. Но есть рекорд не только по количеству участников — белоруска Нина Савина на дистанции 21 километр показала лучшее время — 1:11:24. Чем еще запомнился этот полумарафон, рассказываем здесь . А вот тут собрали удивительные костюмы бегунов. Ну и наконец посмотрели , как выглядели известные красавицы до и после забега. Уверены, даже если вы не бежали в этом году, вы уже хотите сделать это следующей осенью! А пока бежать можно (и нужно) только на работу, мы напомним вам о других событиях прошедших выходных.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

В ночь на субботу, пока вы спали, на нефтяные объекты в Саудовской Аравии напали … дроны! И как бы фантастически не звучала эта новость, события последовавшие за нею уже назвали инфарктом нефтяного рынка , а аналитики уже рассказали , что может быть с ценами на «черное» золото из-за этого.

… дроны! И как бы фантастически не звучала эта новость, последовавшие за нею уже назвали , а аналитики уже , что может быть с ценами на «черное» золото из-за этого. Нашумевший «закон об отсрочках» прокомментировал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин. Все в лучших традициях: если что-то пойдет не так (например, из-за армии наука потеряет кадры), «всегда можно будет в этом законе подкорректировать». Ну, а пока ничего не подкорректировали, врачи ответили на вопросы о том, возьмут ли служить с плоскостопием, плохим зрением и язвой.

председатель Государственного комитета по науке и технологиям Все в лучших традициях: если что-то пойдет не так (например, из-за армии наука потеряет кадры), «всегда можно будет в этом законе подкорректировать». Ну, а пока ничего не подкорректировали, врачи о том, возьмут ли служить с плоскостопием, плохим зрением и язвой. Если вы живете или часто бываете в Минске и жалуетесь на пробки и переполненный транспорт, переставайте это делать. Знайте: население всех других крупных городов Беларуси на самом деле и правда (почти) поместилось бы в Минске. И вот, как говорится, пруф ! А пока вы пытаетесь научиться с этим знанием жить, вот вам фото шикарного Минска , сделанные с воздушного шара на закате.





Ну и еще немного про учебу, но теперь уже в школах. Учебный год начался и для тех детей, рядом с которыми на линейках родителей не было. Наш колумнист Наталья Поспелова рассуждает о том, почему 2600 детей в Беларуси остаются в интернатах.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

А еще расскажем вам необычную историю про необычный 5 «Г» , где всего 27 учеников. Но теперь этот класс знаменитость школы № 26 Минска (и не только). Еще год назад в параллели была всего одна пара двойняшек Коля и Света Марковские . С сентября пятиклашек здесь прибавилось, и за соседними партами с Колей и Светой стали учиться Леша и Саша Писаренко , Лера и Рома Варивончик-Янушкевич , а еще Варлаам и Арсения Звягины . На вопрос, как столько братьев и сестер попали в один класс, классная и родители отвечают: «Случайность».

, где всего 27 учеников. Но теперь этот класс знаменитость школы № 26 Минска (и не только). Еще год назад в параллели была всего одна пара двойняшек . С сентября пятиклашек здесь прибавилось, и за соседними партами с Колей и Светой стали учиться , , а еще . На вопрос, как столько братьев и сестер попали в один класс, классная и родители отвечают: «Случайность». Помните, как некоторое время назад все бурно обсуждали дарил ли Илон Маск белорусскому президенту Tesla или не дарил ? С ответом на этот вопрос все сложно, зато известно, что Александр Лукашенко однажды взял и… разобрал электрокар. Мы решили ли Илон Маск белорусскому президенту Tesla или? С ответом на этот вопрос все сложно, зато известно, что Александр Лукашенко однажды взял и…электрокар. Мы поехать на СТО, которое занимается ремонтом Tesla , и узнать, что в этом электрокаре можно сделать своими руками. Ведь такая машина большинству белорусов недоступна, а узнать, как там все устроено, хотят многие. , и узнать, что в этом электрокаре можно сделать своими руками. Ведь такая машина большинству белорусов недоступна, а узнать, как там все устроено, хотят многие.

Увлеченные люди спасут мир или хотя бы сделают его чуточку лучше. Вот, например,Тереза Белоусова уже несколько десятков лет занимается изучением родников с минеральной водой, которые находятся недалеко от Гродно, на самой границе с Литвой. Мечтает создать там бесплатный санаторий, а пока начала с малого — создает в этих краях экопарк. Рассказываем про готовый санаторий под открытым небом и о том, почему там не зарабатывают (надеемся, пока) на потоке туристов.





Ну и немного о грустном. Или может даже о стыдном. С середины лета герой еще одной нашей истории , 26-летний Александр Гасич, лишен возможности гулять по окрестностям деревни Березовичи в пригороде Бобруйска, где он живет с родителями. Из-за сломанной инвалидной коляски размеры его и без того небольшого мира сжались до дома и приусадебного участка. И причина всей этой беды в километре грунтовки, которую все никак не заасфальтируют…

, 26-летний Александр Гасич, лишен возможности гулять по окрестностям деревни Березовичи в пригороде Бобруйска, где он живет с родителями. Из-за сломанной инвалидной коляски размеры его и без того небольшого мира сжались до дома и приусадебного участка. И причина всей этой беды в километре грунтовки, которую все никак не заасфальтируют… Для тех, кто любит и знает историю, напомнили про одну дату из прошлого: 65 лет назад СССР провел ядерные испытания с участием людей. «Солнечным утром войска заняли позиции. Погода была удачная, приняли решение бросать бомбу согласно плану. В 9.24 войска получили сигнал „атомная тревога“ и заняли места в убежищах и бронемашинах, танкисты закрыли люки», — рассказываем, что и как происходило в тот день.

О СПОРТЕ

Здесь целая череда приятных событий. 23-летний белорусский велогонщик Александр Рябушенко выиграл престижную итальянскую велогонку первой категории «Коппа Агостони» протяженностью 195 километров.

престижную итальянскую велогонку первой категории «Коппа Агостони» протяженностью 195 километров. Минское «Динамо» обыграло двухкратного обладателя Кубка Гагарина, забросив на последней минуте.

двухкратного обладателя Кубка Гагарина, забросив на последней минуте. А белорусские теннисисты обыграли Португалию в Кубке Дэвиса.

Все новости субботы, 14 сентября

Все новости воскресенья, 15 сентября

Ну, а теперь о том, что вам нужно знать, перед выходом из дома сегодня: погода продолжит портиться. Ждем ветер до 20 м/с, бережем себя и верим, что понедельник пройдет легко и быстро.

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