Рекорды полумарафона, инфаркт нефтяного рынка и 7 тысяч байкеров - все за выходные

Ух, какие насыщенные были выходные. Во-первых, в Минске был День города, а на нем был вот такой фейерверк.
Во-вторых закрывали мотосезон байкеры — их собралось рекордно много (около 7 тысяч), правда, в этот раз не приехал старший сын президента Виктор Лукашенко, зато не изменил традиции начальник белорусской ГАИ Дмитрий Корзюк — прибыл, как всегда, на своем Harley Davidson. Номером два на мотоцикле была его жена Анастасия, а в качестве пассажира на одном из соседних байков был его старший сын — 16-летний Иван. Все подробности в нашем репортаже.
Ну и в-третьих, конечно же, Минский полумарафон! Столько кроссовок проспект Победителей еще не топтали: более 40 тысяч бегунов из 68 стран мира. Но есть рекорд не только по количеству участников — белоруска Нина Савина на дистанции 21 километр показала лучшее время — 1:11:24. Чем еще запомнился этот полумарафон, рассказываем здесь. А вот тут собрали удивительные костюмы бегунов. Ну и наконец посмотрели, как выглядели известные красавицы до и после забега. Уверены, даже если вы не бежали в этом году, вы уже хотите сделать это следующей осенью! А пока бежать можно (и нужно) только на работу, мы напомним вам о других событиях прошедших выходных.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
В ночь на субботу, пока вы спали, на нефтяные объекты в Саудовской Аравии напали… дроны! И как бы фантастически не звучала эта новость, события последовавшие за нею уже назвали инфарктом нефтяного рынка, а аналитики уже рассказали, что может быть с ценами на «черное» золото из-за этого.
Нашумевший «закон об отсрочках» прокомментировал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин. Все в лучших традициях: если что-то пойдет не так (например, из-за армии наука потеряет кадры), «всегда можно будет в этом законе подкорректировать». Ну, а пока ничего не подкорректировали, врачи ответили на вопросы о том, возьмут ли служить с плоскостопием, плохим зрением и язвой.
Если вы живете или часто бываете в Минске и жалуетесь на пробки и переполненный транспорт, переставайте это делать. Знайте: население всех других крупных городов Беларуси на самом деле и правда (почти) поместилось бы в Минске. И вот, как говорится, пруф! А пока вы пытаетесь научиться с этим знанием жить, вот вам фото шикарного Минска, сделанные с воздушного шара на закате.
Ну и еще немного про учебу, но теперь уже в школах. Учебный год начался и для тех детей, рядом с которыми на линейках родителей не было. Наш колумнист Наталья Поспелова рассуждает о том, почему 2600 детей в Беларуси остаются в интернатах.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
А еще расскажем вам необычную историю про необычный 5 «Г», где всего 27 учеников. Но теперь этот класс знаменитость школы № 26 Минска (и не только). Еще год назад в параллели была всего одна пара двойняшек Коля и Света Марковские. С сентября пятиклашек здесь прибавилось, и за соседними партами с Колей и Светой стали учиться Леша и Саша Писаренко, Лера и Рома Варивончик-Янушкевич, а еще Варлаам и Арсения Звягины. На вопрос, как столько братьев и сестер попали в один класс, классная и родители отвечают: «Случайность».
Помните, как некоторое время назад все бурно обсуждали дарил ли Илон Маск белорусскому президенту Tesla или не дарил? С ответом на этот вопрос все сложно, зато известно, что Александр Лукашенко однажды взял и… разобрал электрокар. Мы решилипоехать на СТО, которое занимается ремонтом Tesla, и узнать, что в этом электрокаре можно сделать своими руками. Ведь такая машина большинству белорусов недоступна, а узнать, как там все устроено, хотят многие.
Увлеченные люди спасут мир или хотя бы сделают его чуточку лучше. Вот, например,Тереза Белоусова уже несколько десятков лет занимается изучением родников с минеральной водой, которые находятся недалеко от Гродно, на самой границе с Литвой. Мечтает создать там бесплатный санаторий, а пока начала с малого — создает в этих краях экопарк. Рассказываем про готовый санаторий под открытым небом и о том, почему там не зарабатывают (надеемся, пока) на потоке туристов.
Ну и немного о грустном. Или может даже о стыдном. С середины лета герой еще одной нашей истории, 26-летний Александр Гасич, лишен возможности гулять по окрестностям деревни Березовичи в пригороде Бобруйска, где он живет с родителями. Из-за сломанной инвалидной коляски размеры его и без того небольшого мира сжались до дома и приусадебного участка. И причина всей этой беды в километре грунтовки, которую все никак не заасфальтируют…
Для тех, кто любит и знает историю, напомнили про одну дату из прошлого: 65 лет назад СССР провел ядерные испытания с участием людей. «Солнечным утром войска заняли позиции. Погода была удачная, приняли решение бросать бомбу согласно плану. В 9.24 войска получили сигнал „атомная тревога“ и заняли места в убежищах и бронемашинах, танкисты закрыли люки», — рассказываем, что и как происходило в тот день.
О СПОРТЕ
Здесь целая череда приятных событий. 23-летний белорусский велогонщик Александр Рябушенковыиграл престижную итальянскую велогонку первой категории «Коппа Агостони» протяженностью 195 километров.
Минское «Динамо»обыграло двухкратного обладателя Кубка Гагарина, забросив на последней минуте.
А белорусские теннисистыобыграли Португалию в Кубке Дэвиса.