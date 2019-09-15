Рынок в духе одесского «Привоза», арт-квартал и городские электрички. Каким станет Брест после тысячелетия

Источник материала: Tut.by

Отгремели праздничные залпы салюта, и Брест шагнул в следующее тысячелетие. Подарки распакованы, гости разъехались, а скептики всерьез обеспокоились тем, что теперь развитие Бреста уж точно зависнет в длительном режиме ожидания. А вот и нет, заверяют представители местной вертикали. В портрет современного города планируется вписать еще немало ярких штрихов, пишет Zarya.by.





То, как город будет выглядеть в перспективе, определено рядом документов, принятых в этом году. Речь о генплане, детальном плане центра и стратегии пространственного развития Бреста до 2050 года, в которой, в числе прочих, нашла отражение и концепция компактного города «Большой Брест».

— Чем больше город расползается, тем больше средств уходит на содержание его инфраструктуры, — поясняет главный архитектор города Николай Власюк. — Наша цель — сделать его компактным. Разумеется, Брест останется в прежних границах, однако будет вестись среднеплотная застройка, многоквартирная и блокированная — таун-хаузы. Усадебную застройку, то есть участки, планируется в основном выставлять с аукциона, а очередникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, — предлагать варианты строительства в пригороде.

Чтобы обладатели кусочка земли за чертой города без проблем добирались на работу, скажем, в центр, придется вносить коррективы и в принципы работы общественного транспорта. Николай Власюк в перспективе, пусть и достаточно отдаленной, не исключает появления у нас городской электрички, которая будет курсировать по основным железнодорожным станциям. Это позволит обустраивать «семейное гнездышко» в экологически чистом районе, например, в Скоках, и всего за 10 минут добираться в «деловую» часть города.

Весь покрытый зеленью

Большое внимание стратегия развития уделяет и организации так называемых историко-культурных ландшафтов, отвечающих за досуг горожан. Главная функция отдыха сегодня возложена преимущественно на рекреационные зоны.

И, надо сказать, за последний год новых «зеленых» островков в областном центре появилось немало. Взять хотя бы обновленный Городской сад, чья реконструкция затронула и благоустройство Набережной Франциска Скорины. В итоге популярное у брестчан место стало еще более привлекательным и функциональным.

— Брест имеет хороший потенциал зеленого города, — подтверждает и главный архитектор. — У нас мощный водно-зеленый диаметр, который проходит через весь населенный пункт, — река Мухавец с набережной. Эта территория застраиваться не будет, она останется зеленым каркасом, а в перспективе, возможно, станет большим городским парком. В данный момент думаем, чем бы закончить Городской сад и выйти к реке. Пока планируется в конце улицы Ленина, в районе кафе «Венеция», разместить Дворец бракосочетания, который органично там впишется, ведь место очень романтичное.





Впрочем, концепция зеленого каркаса активно воплощается в жизнь уже сейчас. Ежегодно в городе появляется порядка 1 — 2 небольших сквериков, возрождаются зоны отдыха на свежем воздухе, закладываются новые локации. Стать очередной точкой притяжения имеет все шансы и район областной библиотеки имени Горького, где пару лет назад установили памятник Брестской Библии.

— Добавим озеленение, и получится небольшой сквер, — озвучивает планы Николай Власюк. — К слову, зеленью сегодня не обделены даже спальные микрорайоны. Та застройка, которая в них ведется, призвана максимально сохранить насаждения. Там, где они в дефиците, стараемся исправить ситуацию. Свежий пример — новый сквер на пересечении улиц Волгоградской и Октябрьской революции в микрорайоне «Ковалево».

Спальный — не для того, чтобы спать

Коль речь зашла о спальных микрорайонах, стратегия развития Бреста предлагает коренным образом поменять подходы и к их застройке. А точнее — добавить в спокойные и размеренные будни обитателей жилых массивов чуточку красок, движения и разнообразия.

— Спальный район, если его жители там только спят, а на работу едут в центр, порождает маятниковую миграцию и транспортные пробки по утрам и вечерам, — аргументирует необходимость перемен собеседник. — Мы планируем делать эти районы многофункциональными. С этой задачей прекрасно справятся современные жилые постройки, первые этажи которых отводятся под объекты соцкультбыта: парикмахерские, торговые точки, кафе и прочее. Подобные дома уже есть на Махновича, к примеру.

В идеале, считает главный архитектор, в спальных микрорайонах должно быть сосредоточено до 30% мест предложения труда. Тогда части населения не придется ездить в центр и обратно. Рядышком с домом предполагаются развлекательная инфраструктура, зоны отдыха.

— Такой подход позволит создать для обитателей микрорайонов многообразную среду, — говорит Николай Власюк. — А среда, как известно, формирует сознание. Одно дело — безликая застройка и совсем другое — уютный квартал с красивой архитектурой. Сегодня мы даже новостройки из одинаковой серии красим совершенно по-разному, чтобы придать им индивидуальность.

Говоря о городе будущего, по сути, рассматривается вариант формирования квартальных пространств, где транспорту определено место исключительно снаружи. Это позволит создать внутри двора безопасную для малышей среду.

— Под нашими подъездами, как правило, припаркован целый автопарк, за ним — детская площадка. Чтобы попасть на нее, ребенку необходимо пересечь стоянку, — поясняет Николай Власюк. — Современные проекты по строительству нацелены уже на то, чтобы не пускать транспорт на дворовую территорию.





Своя «Песочница» и квартал двух площадей

Детальный план центра дал возможность максимально выявить исторический потенциал города, определить, что наиболее ценно, а что не особо. От этих заключений и будут «плясать» потенциальные инвесторы, которые решатся на застройку в самом «сердце» города над Бугом.

— Если говорить о Советской, то есть мысль довести до ума тамошние дворики, подчеркнуть их колорит, — рассказывает Zarya.by Николай Власюк. — Чтобы, свернув в арку, можно было попасть в небольшой закоулок, где разместилась бы атмосферное кафе или ресторанчик, звучала музыка, встречались люди за чашечкой кофе.

Впрочем, львиная доля встреч и свиданий наверняка придется на новое уличное пространство, которое уже сейчас обустраивается в районе консервного завода — за торговым центром «Дидас Персия». Там воплощается в жизнь концепция арт-квартала — так называемой арены для самореализации творческой молодежи: художников, музыкантов, дизайнеров, ремесленников и прочих.

Пользователи социальных сетей уже сравнивают объект со знаменитой стритфуд-площадкой «Песочница» в столице.

— Кроме того, мы объявили конкурс «Квартал двух площадей» на концепцию старого автовокзала, — делится собеседник. — Идея состоит в том, чтобы создать на этом месте многофункциональную общественную зону, которую можно было бы трансформировать в зависимости от поставленной задачи. Условно говоря, в понедельник это цветочная ярмарка, во вторник — торговля, среда — продажа картин или блошиный рынок, пятница — уличная музыка. Плюс, конечно же, надеемся, что после реализации проекта квартала нам удастся сделать пешеходной улицу Пушкинскую и площадь перед колхозным рынком. На ней, предположим, можно разместить небольшие скульптурные композиции в виде фонтанов, лошадок, торговцев семечками. Мы знаем массу удачных примеров подобного рода, которые уже стали городским брендом: это и Комаровка в Минске, и одесский «Привоз», и киевский рынок.

В планах также строительство IT-кластера по соседству с техническим университетом и клиникой «Новамед». Если раньше эта идея казалась чем-то из разряда фантастики, то уже сегодня собственная Силиконовая долина — вполне реальная перспектива.

Соглашение о ее создании подписали Брестский государственный технический университет, «Эполь софт», «Оранжсофт Девелопмент», научно-технический парк, фонд регионального развития и Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина.