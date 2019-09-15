Дожди и ветер. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

Погода резко изменится уже с понедельника. Увы, но придется привыкать к мысли, что пришла осень. По прогнозу синоптиков, до конца недели — дожди, ветер и не выше +10.

В понедельник, 16 сентября, днем — до +14°С. Ветер порывами до 14 м/с, дождь.

Во вторник, 17 сентября, температура воздуха до +10 °С. Сильный ветер, дождь.

Со среды по пятницу, 18−20 сентября, днем будет до 10 градусов тепла. Ветер успокоится, но в прогнозе каждый день дождь.

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