Дожди и небольшое потепление. Погода в Могилеве на неделе

Источник материала: Tut.by

Все, друзья, теперь уже на улице точно осень. В Могилеве на неделе будет дождливо и непривычно холодно — столбик термометра днем опустится до +10°С. Но по предварительным данным, к началу следующей недели потеплеет до +20°С. Что ж, давайте мечтать об этом вместе.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 16 сентября, будет максимум +17°С, переменная облачность с кратковременными дождями и порывистый ветер.

Во вторник порывистый ветер сохранится с утра. Будет +10…+14°С, переменная облачность, кратковременные дожди.

В среду, 18 сентября, дождя обещают чуть меньше, среднесуточную температуру воздуха — ниже: +7…+10°С. Погода будет изменчивой: и пасмурной, и облачной, и немного солнца тоже ждем.

Четверг будет самым холодным днем недели: +5…+10°С. Будет пасмурно, дождливо, но без порывистого ветра.

В пятницу днем немного потеплеет — +12°С. А вот в ночь на субботу прогнозируют ниже +5°С. Последний день рабочей недели будет с переменной облачностью и кратковременными дождями.

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