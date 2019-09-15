«Бегать в туалет каждые 20 минут - это не норма». Уролог - о процедуре цистоскопии

Источник материала: Tut.by

Существует масса заболеваний мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, которые не являются смертельно опасными, но качество жизни портят очень серьезно. Жизнь девушки может напоминать замкнутый круг: секс — цистит — лечение от цистита. Порой такой круговорот доводит семейные пары до развода. У кого-то от радости до печали расстояние еще меньше: съел что-то острое — началось обострение хронического заболевания. Жизнь теряет все оттенки удовольствий.

В новой части проекта «Технологии медицины» мы расскажем о том, что такое цистоскопия и как она помогает диагностировать заболевания нижних мочевых путей. О тонкостях процедуры рассказал врач высшей категории, уролог медицинского центра «ЛОДЭ» Антон Главинский

«20 лет женщину мучила железка в мочевом пузыре»

Чтобы изнутри осмотреть мочевой пузырь, понять, что происходит в этом органе, и при необходимости отщипнуть часть клеток для дальнейшего исследования в лаборатории, врачу необходимо ввести через мочеиспускательный канал специальный оптический прибор — цистоскоп.





— Процедура для врача не очень сложная, но имеет определенные риски для пациента, ведь человеческий организм не любит, когда в него вставляют нечто, изначально там не предусмотренное. Поэтому нельзя просто позвонить и сказать: «Хочу сделать цистоскопию», — объясняет Антон Главинский для тех, кто любит сам себе назначать лечение и дергать врача, мол, чего вы тянете. — Для цистоскопии существует четкий список показаний.

В первую очередь пациента должна насторожить кровь в моче. Если на УЗИ ничего не нашли, то нужно с помощью цистоскопа исключить опухоль мочевого пузыря.

— Бывает, человек пару раз пописает кровью, а болей нет, пугающая картина не повторяется, ультразвуковая диагностика ничего не выявила — он и успокоится. Но проблема в чем? Аппарат УЗИ «видит» только объемные образования, а опухоли могут быть плоскими и никак себя не проявляют, пока раковые клетки не прорастут во внутренние слои органа. Такую опухоль специалист не диагностирует не потому, что он плохой доктор или аппарат у него такой, а потому что это — за пределами метода УЗИ. Цистоскопия же позволяет увидеть изменения слизистой.





Во врачебной практике встречаются различные ситуации. Бывает, пациент прошел все круги диагностики, показатели анализов неплохие, а симптомы остаются: ему по-прежнему больно ходить в туалет или некомфортно после его посещения. Тогда обязательно следует взглянуть на слизистую мочевого пузыря.

— Поверьте, находки бывают умопомрачительными. К примеру, к нашей заведующей как-то приехала пациентка из райцентра. Женщине 20 лет диагностировали цистит, рецидивы ее в конец замучили. Когда цистоскоп показал, что происходит в мочевом пузыре, это было сюрпризом для всех. Оказалось, что давным-давно, устанавливая внутриматочную спираль, пациентке проткнули матку и мочевой пузырь! Женщину два десятка лет мучила торчащая в мочевом пузыре железка.

«Можно и ноутбук возле унитаза поставить, но проблема ведь не в этом»

Второй момент, о котором неоходимо обязательно рассказать лечащему врачу, — это частые рецидивы циститов. Антон Главинский поясняет:

— Среди урологов ситуацию, когда секс заканчивается циститом, еще называют «циститом медового месяца». Только вот пациенткам, у которых такой медовый месяц растягивается на годы, не до романтики. Девушки бояться сделать лишний шаг, чтобы снова не заболеть. Столько семей разрушил банальный, казалось бы, цистит. Чтобы вернуть радость жизни, необходимо достоверно диагностировать форму цистита. И тут на помощь приходит цистоскопия.





Также с помощью цистоскопа можно разглядеть в мочевом пузыре очаги лейкоплакии — заболевания, которое поражает слизистую и приводит к ороговению эпителия.

— По сути, многослойный эпителий внутри мочевого пузыря создает барьер, чтобы не только бактерии, но и агрессивный калий не проникал вглубь тканей. Но сейчас люди питаются как попало, мало двигаются, вследствие чего нарушается гормональный фон, что в свою очередь ведет к изменениям в слизистой. Естественный барьер исчезает. Пациентка потом рассказывает, что на протяжении нескольких лет тоннами пьет антибиотики, получает из лаборатории прекрасные результаты анализов, а ощущение цистита так и не проходит. Это классическая ситуация лейкоплакии.

В редких случаях встречается интерстициальный — неинфекционная форма цистита. При этом заболевании уменьшается емкость мочевого пузыря, в самых запущенных случаях вплоть до 20-50 мл, что заставляет посещать туалет чуть ли не каждые 20 минут, хотя в норме заглядывать туда следует не чаще восьми раз в день. Все дело в мочевом пузыре, который в силу определенных процессов сморщивается и не может уже вмещать больше 20 граммов мочи.





— Некоторые пациентки выбирают себе рабочее место поближе к туалету, чтобы меньше тратить времени на перебежки. Можно ноутбук и возле унитаза поставить, но проблема же не в этом. Люди не понимают: мочевой пузырь — это резервуар, куда выкидывают мочу почки. Если вместилища нет, то функция почек будет угасать до полного отказа. И тут даже пересадка не спасет, ведь новой почке вновь нужно куда-то выводить мочу.

Поэтому заболевание не следует доводить до крайней стадии. Диагностировать же проблему и вовремя начать лечение позволяет современный цистоскоп.

«Камера, как в топовом смартфоне»

Как не удивительно это звучит, но самой методике исследования нижних мочевых путей больше 200 лет. В XIX-м веке уролог чем-то напоминал ЛОР-врача: ко лбу крепился рефлектор, в руки бралась трубочка с двумя стеклышками. С помощью этих инструментов доктор пытался направить луч от пламени свечи в уретру, чтобы понять, что же внутри организма происходит. Основы метода сохранились, а вот техника эволюционировала.

С середины ХХ-го века медики уже во всю пользовались прототипом сегодняшнего цистоскопа. Постепенно прибор становился оптоволоконным, потом — цифровым, а на ряду с жесткой конструкцией появилась гибкая.





— Эволюция идет семимильными шагами. С помощью цистоскопов старой модели урологи могли заглянуть внутрь полового органа и посмотреть, как выглядит слизистая. Современные аппараты оснащены на конце камерой. Такое размещение делает всю конструкцию максимально тонкой. При этом камера имеет высокое разрешение и хорошее фокусное расстояние, как в топовом смартфоне. Если хотите почувствовать разницу, сравните, как фотографировал ваш смартфон в 2010 году, и снимки той модели, которая лежит у вас в кармане сегодня.

Что видит цистоскоп внутри

(осторожно: фото могут показаться неприятными)

Патологический рост сосудов вокруг плоской опухоли

Кровотечение из стенки мочевого пузыря при его наполнении у пациентки с интерстициальным циститом

Рак мочевого пузыря

С оптоволоконным цистоскопом врачу сложно было увеличить изображение: как только картинку приближали, то на экране выскакивали пиксели. За последние два десятка лет кардинально повысилась четкость изображения, можно зумировать любую часть снимка. Это позволяет в том числе находить камни в мочеточнике, не обнаруженные на УЗИ и рентгене. Камни бывают не только шаровидными, но и плоскими, а аппарат ультразвуковой диагностики, как мы уже выяснили, «видит» только объемные структуры. Узист резонно спишет «полосочку» на склерозированный сосудик, рентгенолог также не увидит, а человек будет продолжать мучиться от частых позывов в туалет.

— Во время цистоскопии я понимаю, что та самая «полосочка» — застрявший в мочеточнике камень, который режет слизистую и тем самым дает симптоматику цистита (таких случаев в практик встречается немало). Если ситуация складывается удачно, то я тут же могу специальными урологическими щипцами ухватить его и вытащить. При менее благоприятном стечении обстоятельств отправлю пациента на уретероскопию, чтобы специальной медицинской петлей этот камень вытащили.

«Раковая опухоль — жадная ткань»

Следующим революционным шагом в цистоскопии стало применение NBI-технологии — исследование в разных цветовых фильтрах.

— В стандартном «белом» цвете уролог видит картинку, которую дают лучи, отраженные от поверхности слизистой. NBI-система позволяет во время процедуры выделять лучи, отраженные от более глубоких слоев и видеть патологических ход сосудов, новообразования в более глубоких слоях. К примеру, раковая опухоль — ткань жадная, тянет на себя сосуды, чтобы обеспечить повышенное кровообращение. Самой опухоли еще нет, но врача насторожит повышенное сосредоточие сосудов. Он может тут же взять материал для исследования и, если это предположение подтвердится, сразу же начать терапию. Проще говоря, современный цистоскоп может диагностировать то, что через некоторое время вырастет на поверхности, значит, у врача появляется фора для эффективного лечения.





До сих пор медики параллельно используют как гибкий, так и жесткий прибор. Последний имеет ограниченный угол зрения, более современные технологии позволяют исследовать 100 процентов поверхности мочевого пузыря, рассмотреть в приближении каждый участок, если что-то не понравилось, взять клетки на биопсию. Правда, работающему с такой техникой врачу необходимо владеть хорошо развитым стереомышлением. Это напоминает компьютерный симулятор: в процессе важно не потерять ориентир, чтобы не запутаться, где лево, а где право.

Врач рассказывает: с появлением гибкого прибора люди больше не боятся скрининга. На практике в новых условиях процедура перестала восприниматься экзекуцией.





— Для женщин разница не столь существенна. Все же женская анатомия такова, что мочеиспускательный канал прямой и относительно широкий. Мужская уретра длиной 20−30 см и вся изогнутая, поэтому 5−10 минут, необходимые для манипуляций, казались им вечностью. Врачу просто удобнее работать с гибким цистоскопом, ведь теперь можно тот же десяток минут рассматривать слизистую без криков пациента, без его дерганий и слез. Некоторые в конце процедуры даже с удивлением спрашивают: «Вы уже закончили?»