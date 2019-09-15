Осень пришла. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Ну теперь уже точно осень. В ближайшую неделю нас ждет неуютная погода с дождями и холодным ветром. Впрочем, к выходным обещают потепление.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В понедельник еще +17°С. Но со вторника температура начнет понижаться. В итоге в среду днем всего +11°С дождь и ветер.

В четверг и пятницу +12°С переменная облачность, местами дожди. Ночью с пятницы на субботу столбик термометра опустится до +1°С.

И только к выходным обещают потепление.

За точным прогнозом погоды в своем городе следите каждый день на POGODA.TUT.BY .