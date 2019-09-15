|
Осень пришла. Погода в Гомеле на неделе
16.09.2019 09:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ну теперь уже точно осень. В ближайшую неделю нас ждет неуютная погода с дождями и холодным ветром. Впрочем, к выходным обещают потепление.
В понедельник еще +17°С. Но со вторника температура начнет понижаться. В итоге в среду днем всего +11°С дождь и ветер.
В четверг и пятницу +12°С переменная облачность, местами дожди. Ночью с пятницы на субботу столбик термометра опустится до +1°С.
И только к выходным обещают потепление.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ну теперь уже точно осень. Да - не хочется. А что делать?
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)