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Осень пришла. Погода в Гомеле на неделе

16.09.2019 09:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ну теперь уже точно осень. В ближайшую неделю нас ждет неуютная погода с дождями и холодным ветром. Впрочем, к выходным обещают потепление.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В понедельник еще +17°С. Но со вторника температура начнет понижаться. В итоге в среду днем всего +11°С дождь и ветер.

В четверг и пятницу +12°С переменная облачность, местами дожди. Ночью с пятницы на субботу столбик термометра опустится до +1°С.

И только к выходным обещают потепление.

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Ну теперь уже точно осень. Да - не хочется. А что делать?
 
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