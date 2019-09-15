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Лось раздора. Охотник из Германии через суд требует вернуть ему 1500 евро за неудачную охоту под Шкловом
16.09.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Охотник из города Штайнфурт в немецкой земле Северный Рейн — Вестфалия требует через суд Мёнхенгладбаха вернуть ему деньги за неудачную охоту на лося под Шкловом. По словам истца, трофей оказался не таким крупным, как он рассчитывал,
Процесс начался 13 сентября, решение должно быть вынесено 27 сентября. Как заявил судья, согласно договору, истец имел право отстрелить лося. Такое право ему было предоставлено, поэтому договор исполнен и жалоба необоснованная. Сам гражданин утверждает, что не смог застрелить зверя (не попал), поэтому специалист по охотничьим путешествиям из Мёнхенгладбаха, против которого подан иск, должен вернуть 1500 евро. Лось был небольшим, и, если бы удалось добыть его, а не крупного зверя, организатор поездки компенсировал бы 500 евро.
Ответчик заявил, что зверь был застрелен, его нашел уже мертвым загонщик в болотистой местности. Охотнику был отправлен пакет с добычей, но тот оказался его принять, заявив, что это рога не «его» лося: в пакете они были спицеобразные, а не лопатообразные.
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Лось раздора. Охотник из Германии через суд требует вернуть ему 1500 евро за неудачную охоту под Шкловом
По словам истца, трофей оказался не таким крупным, как он рассчитывал.
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