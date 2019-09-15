25 лет усиленного режима получил пенсионер из Лунинца за убийство тещи, жены и ее брата

Источник материала: Tut.by

16 сентября в Брестском областном суде огласили приговор 67-летнему жителю Лунинца, который обвинялся в убийстве тещи, жены и ее брата.

Суд признал мужчину виновным в тройном убийстве и незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия. Ему назначили 25 лет лишения свободы в колонии усиленного режима (это максимум для пенсионеров). Кроме того суд обязал его возместить 25 тысяч рублей компенсации морального вреда потерпевшей — сестре убитой женщины.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Преступление мужчина совершил 8 марта этого года. За несколько дней до этого он поссорился с 56-летней женой Галиной. Женщина ушла из их квартиры в Лунинце и уехала к маме в деревню Озерница Лунинецкого района. 8 марта за ней приехал обвиняемый. Между ним и родственниками супруги произошел конфликт — и Василий открыл стрельбу. Пожилая хозяйка дома погибла после первого выстрела, Галина и ее брат выбежали из дома на улицу. Обвиняемый погнался за ними и стал стрелять во дворе дома. Галина умерла от не менее чем двух огнестрельных ранений, ее брат — от четырех. После этого мужчина выстрелил из ружья себе в голову. И выжил.

Стрелка сначала отвезли в Лунинецкую ЦРБ, а на следующий день перевезли в военный госпиталь в Минске. Долгое время он находился под наблюдением врачей.

Потерпевшими по уголовному делу выступают двое совершеннолетних сыновей обвиняемого и Галины, а также сестра погибшей.

На первом судебном заседании обвиняемый признал свою вину.