Дожди и похолодание. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

В Гродно на неделе будет дождливо и холодно — столбик термометра днем опустится до +10°С. А еще — дожди и сильный ветер. Самое время доставать теплые куртки и осенние ботинки, а лучше закутаться в плед, сварить какао и никуда не выходить.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник — переменная облачность, но без осадков. С утра — сильный ветер, порывы до 15 м/c. Температура днем — до +15 °С.

Во вторник — облачно с прояснениями и дожди. Сильный ветер — порывы 16 м/c.Температура днем — +13 °С.

В среду — переменная облачность, небольшой дождь. Столбик термометра днем поднимется до 12 градусов тепла.

В четверг — облачно с прояснениями, днем — возможен дождь. Температура воздуха днем — +11°С.

В пятницу — облачно. Дождей не обещают. Температура воздуха днем — +14 °С.

Хорошей недели, друзья!

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