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Дожди и похолодание. Погода в Гродно на неделе
16.09.2019 10:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на неделе будет дождливо и холодно — столбик термометра днем опустится до +10°С. А еще — дожди и сильный ветер. Самое время доставать теплые куртки и осенние ботинки, а лучше закутаться в плед, сварить какао и никуда не выходить.
В понедельник — переменная облачность, но без осадков. С утра — сильный ветер, порывы до 15 м/c. Температура днем — до +15 °С.
Во вторник — облачно с прояснениями и дожди. Сильный ветер — порывы 16 м/c.Температура днем — +13 °С.
В среду — переменная облачность, небольшой дождь. Столбик термометра днем поднимется до 12 градусов тепла.
В четверг — облачно с прояснениями, днем — возможен дождь. Температура воздуха днем — +11°С.
В пятницу — облачно. Дождей не обещают. Температура воздуха днем — +14 °С.
Хорошей недели, друзья!
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В Гродно на неделе будет дождливо и холодно - столбик термометра днем опустится до +10°С. А еще дожди и сильный ветер.
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