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Четверо утонувших – таков итог купального сезона 2019 года в Пинском районе
16.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Ежегодно перед началом купального сезона в районе определяют и готовят зоны отдыха у воды, обследуют дно водоемов в местах, отведенных для купания, благоустраивают территорию, устанавливают урны, скамейки, раздевалки, теневые навесы, беседки. Организуется работа трех спасательных постов на озере Городищенское, Погостском водохранилище у деревень Новый Двор и Вяз. Постоянно в летний период работает и спасательный пост детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак». Готовятся и матросы-спасатели – перед началом купального сезона они проходят обучение на станции скорой помощи, сдают практические зачеты. Надо сказать, что вся эта работа дает результат – в этом году в местах, отведенных для купания, к счастью, не произошло ни одного несчастного случая на воде. Произошли они, увы, там, где купаться не то что нельзя, но и очень опасно. Пожарные пруды, технические водоемы, карьеры и затоны, различные необорудованные пляжи, к которым, как к оазису в пустыне, в знойный день стремятся люди, – их купальщики облюбовали для отдыха, несмотря на многочисленные предупреждения и запреты.
Впрочем, жизни и здоровью людей угрожают не только внешние причины. Даже в обустроенной зоне отдыха случается беда, когда люди игнорируют правила безопасности. И здесь на первый план выходит обыкновенная человеческая беспечность. «Полесская правда» уже писала о несчастных случаях с трагическим исходом, в частности, на реке Припять. Три случая утоплений из четырех произошли именно на ней: в деревнях
Показателен в этом плане и недавний случай, когда в искусственном водоеме возле завода «Амкодор» прохожие нашли тело утонувшего мужчины. Им оказался житель д. Чернеевичи, 1952 года рождения, в крови которого позднее обнаружено около 3 промилле алкоголя.
Безусловно, от несчастного случая не застрахован никто. Но все же личная организованность, бдительность в этом деле для каждого должны стать нормой.
Вероника НИКОЛАЕВА.
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