Четверо утонувших – таков итог купального сезона 2019 года в Пинском районе

Источник материала: Полесская правда



Итоги купального сезона подвели на аппаратном совещании у заместителя председателя райисполкома Д.Г. Полховского. С информацией выступил председатель районного совета ОСВОД В.С. Труш. «Количество утоплений в купальном сезоне нынешнего года почти в два раза меньше, чем в прошлом году – в 2018-м погибло 7 человек, в том числе двое подростков», – отметил он.

Ежегодно перед началом купального сезона в районе определяют и готовят зоны отдыха у воды, обследуют дно водоемов в местах, отведенных для купания, благоустраивают территорию, устанавливают урны, скамейки, раздевалки, теневые навесы, беседки. Организуется работа трех спасательных постов на озере Городищенское, Погостском водохранилище у деревень Новый Двор и Вяз. Постоянно в летний период работает и спасательный пост детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак». Готовятся и матросы-спасатели – перед началом купального сезона они проходят обучение на станции скорой помощи, сдают практические зачеты. Надо сказать, что вся эта работа дает результат – в этом году в местах, отведенных для купания, к счастью, не произошло ни одного несчастного случая на воде. Произошли они, увы, там, где купаться не то что нельзя, но и очень опасно. Пожарные пруды, технические водоемы, карьеры и затоны, различные необорудованные пляжи, к которым, как к оазису в пустыне, в знойный день стремятся люди, – их купальщики облюбовали для отдыха, несмотря на многочисленные предупреждения и запреты.

– Технические водные объекты обычно не чистят от водорослей, в которых легко запутаться. Дно таких водоемов может быть полно строительных отходов (бетонных плит, камней, арматуры). Но даже и реки не такие безобидные, как кажется на первый взгляд, – подчеркивает В.С. Труш. – Любимая многими река Ямище далеко не безопасна. А в специально оборудованном для купания месте вероятность несчастного случая сведена к минимуму.

Впрочем, жизни и здоровью людей угрожают не только внешние причины. Даже в обустроенной зоне отдыха случается беда, когда люди игнорируют правила безопасности. И здесь на первый план выходит обыкновенная человеческая беспечность. «Полесская правда» уже писала о несчастных случаях с трагическим исходом, в частности, на реке Припять. Три случая утоплений из четырех произошли именно на ней: в деревнях Каллауровичи , Пинковичи , Кнубово . Из-за своей беспечности утонул в мелиоративном канале житель д. Вулька Лавская . К слову, все погибшие были далеко не юношеского возраста, чтобы не понимать – вода беспечности не терпит. Возраст утонувших – от 54 до 84 лет. Усугубило ситуацию то, что многие из погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. А это уже настоящий бич, потому что стало порочной нормой отдыхать или рыбачить у водоемов, подогреваясь алкоголем.

Показателен в этом плане и недавний случай, когда в искусственном водоеме возле завода «Амкодор» прохожие нашли тело утонувшего мужчины. Им оказался житель д. Чернеевичи, 1952 года рождения, в крови которого позднее обнаружено около 3 промилле алкоголя.

– Бывают, конечно, случаи, когда трагедия происходит и с дисциплинированными купальщиками, но это исключение, составляющее малую долю в общей статистике, – отмечает В.С. Труш. – Остальное – беспечность самих людей, банальное «со мной подобное не случится». Лезут купаться в запрещенных местах, устраивают алкогольные пикники на берегах водоемов, а потом – и «море по колено».

Безусловно, от несчастного случая не застрахован никто. Но все же личная организованность, бдительность в этом деле для каждого должны стать нормой.

Вероника НИКОЛАЕВА.