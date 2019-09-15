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"Прямая телефонная линия" и личный прием граждан

16.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

18 сентября председатель Борисовского районного Совета депутатов П.В. НАВИЦКИЙ будет проводить «прямую телефонную линию» с гражданами Борисовского района. С вопросами можно обращаться 18 сентября с 10.00 до 11.30 по телефону 76-22-52.

 
 
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18 сентября председатель Борисовского районного Совета депутатов П.В. НАВИЦКИЙ с 8.00 до 13.00 будет проводить личный прием граждан в здании Борисовского районного...
 
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