В столичной школе эвакуировали 300 детей: оплавилась проводка

Источник материала: Tut.by

В столичной школе № 84 эвакуировали 300 детей. В МЧС сообщают , что оплавилась проводка.

В школе № 84 на улице Пономарева в электрощитке на первом этаже оплавилась изоляция электропроводки.



Фото: twitter.com/112MINSK

Еще до прибытия спасателей администрация школы эвакуировала 300 детей и учителей. Пострадавших нет.