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В столичной школе эвакуировали 300 детей: оплавилась проводка
16.09.2019 11:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столичной школе № 84 эвакуировали 300 детей. В МЧС
В школе № 84 на улице Пономарева в электрощитке на первом этаже оплавилась изоляция электропроводки.
Еще до прибытия спасателей администрация школы эвакуировала 300 детей и учителей. Пострадавших нет.
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Администрация школы еще до приезда спасателей эвакуировала детей и педагогов
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