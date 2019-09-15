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В столичной школе эвакуировали 300 детей: оплавилась проводка

16.09.2019 11:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столичной школе № 84 эвакуировали 300 детей. В МЧС сообщают, что оплавилась проводка.

В школе № 84 на улице Пономарева в электрощитке на первом этаже оплавилась изоляция электропроводки.


Фото: twitter.com/112MINSK

Еще до прибытия спасателей администрация школы эвакуировала 300 детей и учителей. Пострадавших нет.

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Теги: Минск
 
 
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Администрация школы еще до приезда спасателей эвакуировала детей и педагогов
 
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