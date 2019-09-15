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Открыл парикмахерскую и магазины, но бизнес не пошел. Мужчину будут судить за обман 14 фирм

16.09.2019 11:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жителя Минска будут судить по обвинению в мошенничестве. Как считает следствие, он открыл несколько магазинов и парикмахерскую, но не рассчитался со своими поставщиками. Подробности сообщает пресс-служба МВД.

Минчанин открыл парикмахерскую и несколько магазинов, где продавались продукты и предметы первой необходимости. Но спустя время осознал, что бизнес не идет, тогда поменял место регистрации одной фирмы на Осиповичский район и открыл еще две точки, на чем и сосредоточил все свои силы.

По данным местного ОБЭП, он создал предприятия, от имени которых заключил около 40 договоров с различными фирмами. По ним получал товар и продавал через свои фирмы.

«Однако всю выручку бизнесмен забирал себе без каких-либо учетных документов. Мужчина сам приезжал за деньгами или работники шли на почту и денежным переводом отправляли нужную сумму. Зарплата продавцам выплачивалась — оговаривалась определенная сумма, которую руководитель разрешал забирать в счет получки», — рассказали в МВД.

По данным следствия, в итоге бизнесмен довел свои фирмы до банкротства: только изымал деньги и не вкладывал в развитие. Сотрудники со временем уволились. Теперь его обвиняют в завладении товарно-материальными ценностями 14 партнеров на общую сумму более 62 тысяч рублей.

В отношении 32-летнего мужчины следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК. За такое грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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