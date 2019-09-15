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Женщина пыталась передать родственнику в колонию таблетки метадона. Возбуждено дело
16.09.2019 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники исправительной колонии в Мозыре нашли у женщины таблетки, которые она во время свидания планировала передать отбывающему наказание родственнику,
10 сентября в помещении краткосрочных и длительных свиданий ИК-20 среди вещей женщины, которые она собиралась передать отбывающему наказание родственнику, сотрудники колонии обнаружили полимерную ленту с 11 таблетками.
Экспертиза установила, что изъятые таблетки содержат в своем составе особо опасное наркотическое средство — метадон.
Женщина задержана, в отношении нее за незаконный оборот наркотических средств возбуждено уголовное дело.
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Экспертиза установила, что изъятые таблетки содержат в своем составе особо опасное наркотическое средство - метадон.
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