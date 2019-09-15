ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщина пыталась передать родственнику в колонию таблетки метадона. Возбуждено дело

16.09.2019 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сотрудники исправительной колонии в Мозыре нашли у женщины таблетки, которые она во время свидания планировала передать отбывающему наказание родственнику, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.


Фото: Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

10 сентября в помещении краткосрочных и длительных свиданий ИК-20 среди вещей женщины, которые она собиралась передать отбывающему наказание родственнику, сотрудники колонии обнаружили полимерную ленту с 11 таблетками.

Экспертиза установила, что изъятые таблетки содержат в своем составе особо опасное наркотическое средство — метадон.

Женщина задержана, в отношении нее за незаконный оборот наркотических средств возбуждено уголовное дело.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспертиза установила, что изъятые таблетки содержат в своем составе особо опасное наркотическое средство - метадон.
 
Новости дня
Новости общества
 
Новый дом на улице Якубовского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
16.09.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика