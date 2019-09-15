Женщина пыталась передать родственнику в колонию таблетки метадона. Возбуждено дело

Источник материала: Tut.by

Сотрудники исправительной колонии в Мозыре нашли у женщины таблетки, которые она во время свидания планировала передать отбывающему наказание родственнику, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.



Фото: Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

10 сентября в помещении краткосрочных и длительных свиданий ИК-20 среди вещей женщины, которые она собиралась передать отбывающему наказание родственнику, сотрудники колонии обнаружили полимерную ленту с 11 таблетками.

Экспертиза установила, что изъятые таблетки содержат в своем составе особо опасное наркотическое средство — метадон.

Женщина задержана, в отношении нее за незаконный оборот наркотических средств возбуждено уголовное дело.