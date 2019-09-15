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В Мозыре начался суд над жителем Калинковичей, который жестоко убил таксиста

16.09.2019 12:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозыре начался суд над 25-летним жителем Калинковичей, который обвиняется в жестоком убийстве таксиста, сообщили в Гомельском областном суде.


Фото: Следственный комитет

Согласно материалам дела, утром 19 января молодой человек находясь в гостях, вызвал такси. Парня в таксистской среде уже знали как любителя проехать и не заплатить за поездку. На это парню и указал водитель. Произошла перепалка, но после вроде бы успокоившийся молодой человек попросил таксиста отвезти его домой, где он якобы планировал взять у матери денег, чтобы рассчитаться за поездку, однако вместо этого захватил из кухни нож. Затем молодой человек попросил таксиста отвезти его в деревню Гулевичи. По дороге подозреваемый и напал на водителя. Всего, по данным следствия, молодой человек нанес жертве не менее 46 ударов. От полученных травм мужчина умер на месте. Пассажир выбросил его тело из автомобиля, сам пересел за руль и отправился в ресторан, там на деньги убитого таксиста поел, выпил и поехал домой. По пути решил спрятать чужое авто в лесу, однако застрял в снегу и, чтобы скрыть улики, поджег машину.

Молодой человек обвиняется в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с разбоем из корыстных побуждений.

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Теги: Гомель
 
 
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Молодой человек обвиняется в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с разбоем из корыстных побуждений.
 
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