Как устроено наше государство? 5 вопросов, ответы на которые стыдно не знать даже школьнику

Источник материала: Tut.by

Только половина опрошенных знает, как называется белорусский парламент, и только треть — что единственный источник власти по Конституции — народ. Такие результаты теста на гражданственность белорусов в 2017 году опубликовала компания SATIO. Чтобы все стало понятнее, давайте мы ответим на пять простых вопросов о том, как устроено белорусское государство.

« Теперь все ясно! » — новый проект TUT.BY, в котором студент просто объяснит «сложные» вопросы об устройстве нашего государства. Если не хотели слушать в школе скучную училку, есть шанс пройти учебники еще раз с молодым парнем. Вы уже поняли, как важно разбираться во всем этом, чтобы понимать новости? Уверены, что да.

1. Кто управляет страной?

Президент и правительство.

Что делает президент?

« Гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней политики». То есть — следит за тем, чтобы цели Беларуси превращались в реальность и на территории страны, и за рубежом.

Для этого, например, президент может создавать и упразднять министерства, назначать и снимать министров, заместителей премьер-министра. Поэтому мы так часто видим , что после очередного фэйла на местах кого-то уволили, а кого-то — назначили.

Что делает правительство (= Совет министров)?

Разрабатывает основные направления внутренней и внешней политики, делает все, чтобы их реализовать, разрабатывает проект государственного бюджета, отчитывается перед президентом о его исполнении, выступает собственником государственного имущества.

Правительство подчиняется президенту, руководит им премьер-министр. Чтобы его назначить, президенту необходимо согласие Палаты представителей — нижней палаты парламента (о его устройстве — ниже). Депутаты лишь соглашаются или не соглашаются с тем, которого предложил президент, но выдвигать другого кандидата на пост премьер-министра они не могут.

Еще правительство ответственно перед парламентом: премьер-министр обязан в первые два месяца после назначения представить Палате представителей программу деятельности правительства. Депутаты могут задавать свои вопросы главе правительства, агитировать за или против программы, высказывать свое мнение о ней. Программу могут принять или отклонить. Если ее не принимают, то у правительства есть два месяца, чтобы доработать программу и снова ее представить парламенту.

Как это работает на практике:

В последний раз состав этих органов заметно менялся в августе 2018-го. Лукашенко назначил нового премьер-министра (Сергея Румаса вместо Андрея Кобякова), его заместителей и других министров. Напомним, произошло это после печально известного визита Лукашенко в Оршу: президент посчитал , что его поручения не выполняются из-за «пофигического отношения правительства к поручениям президента».

Позже, в начале октября, Палата представителей согласовала кандидатуру премьера. В конце месяца депутаты приняли программу деятельности правительства.

2. Кто входит в правительство?

Правительство состоит из премьер-министра, его заместителей и министров — короче, всех тех, кого назначает президент. Плюс туда могут входить и руководители других органов государственного управления.

Количество членов Совета Министров никак не определяется в Конституции. Закон о Совете Министров конкретизирует этот список и добавляет глав Администрации президента, Нацбанка, Академии наук. Сегодня в нашем правительстве более 40 человек.

Премьер-министр как руководитель Совмина несет персональную ответственность за работу правительства, подписывает постановления, информирует президента об основных решениях.

Как это работает на практике:

Вся эта система нужна, чтобы выстроить вертикаль, благодаря которой и функционирует правительство.

Например, у Министерства внутренних дел есть управление при каждом облисполкоме и главное управление при Мингорисполкоме. Каждому управлению подчинены районные (или городские) отделы. При этом нижестоящий орган отчитывается вышестоящему. Решения правительства через министров передаются «вниз» для исполнения.

3. Вы говорили про парламент. Как устроен он?

Белорусский парламент (= Национальное собрание) — двухпалатный. Палаты различаются количеством депутатов, процедурой их избрания, выполняемыми функциями.

Нижняя палата — это Палата представителей.

Она состоит из 110 депутатов. Именно они скоро изменятся — выборы назначены на ноябрь. Для этого всю территорию Беларуси разбивают на 110 округов. Кандидат, победивший в округе, попадает в эти 110 депутатов. Если вам 21, теоретически вы уже можете стать депутатом нижней палаты.

Палата представителей рассматривает проекты законов, ратифицирует международные договоры, утверждает республиканский бюджет и слушает отчет о его выполнении, назначает выборы президента, дает согласие президенту на назначение премьер-министра.

Верхняя палата парламента — Совет Республики.

Он может состоять из 64 человек, которые не избираются напрямую. От шести областей и Минска местными Советами (о них — через полминутки) избираются по 8 депутатов. Еще 8 назначаются президентом. Членом Совета Республики может стать гражданин страны не моложе 30 лет и проживающий на территории области, в которой его избрали, или Минска не менее пяти лет.

Совет Республики одобряет или отклоняет принятые Палатой представителей проекты законов, дает президенту согласие на назначение председателя Конституционного суда, председателя и судей Верховного суда, председателя ЦИК, генпрокурора, председателя и членов правления Нацбанка, избирает шесть членов ЦИК и шесть судей Конституционного суда.

Срок полномочий парламента — четыре года.

Как это работает на практике:

Оппозиционные кандидаты попали в Парламент через последние выборы в 2016-м году. Например, независимый депутат Анна Канопацкая избиралась в Палату представителей по Октябрьскому району Минска. Ее коллега Елена Анисим — по Столбцовскому избирательному округу (объединял Столбцовский и Несвижские районы).

В Совете Республики сегодня 56 членов . От Могилевской области и Минска представлены по 7 кандидатов. Президент лично назначил лишь двоих сенаторов: бывшего замглавы Администрации президента Александра Попкова и главу «Белой Руси» Геннадия Давыдько.

4. Можете описать всю процедуру принятия законов?

Законы принимает парламент. Вообще, принимать законы — его основная задача.

Президент не издает законы. Президент может издавать указы и декреты. Для указов, как и для части декретов (так называемых временных декретов) не нужно участие парламента. И указы, и временные декреты выше законов по юридической силе.

Чтобы принять закон, нужно пройти несколько этапов: