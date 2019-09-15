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В Могилеве пакистанец обманывал земляков - брал деньги за учебу, обещал отправить в Литву
16.09.2019 13:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве суд приговорил гражданина Пакистана к двум годам колонии усиленного режима за мошенничество в крупном размере,
По информации прокуратуры, осужденный просто воспользовался отсутствием опыта и неосведомленностью трех своих земляков. Представившись работником одного из вузов города, он предложил им передать ему деньги для оплаты обучения, проживания в общежитии и оформления необходимых документов. При этом сумму назвал гораздо выше необходимой.
Полученные деньги осужденный присвоил, так как изначально не собирался выполнять обещания.
Потерпевшие обратились в милицию лишь после того, как их «покровитель» взял деньги и не выполнил обещание перевести их для продолжения учебы в Литву. Нанесенный ущерб оценили в сумму более 14 тыс. рублей.
В суде обвиняемый вину не признал. Говорил, что деньги брал в долг. При этом нанесенный ущерб он возместил, и суд учел это при вынесении приговора, который уже вступил в законную силу.
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Нанесенный мошенником ущерб оценили более чем в 14 тысяч рублей.
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