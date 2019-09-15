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Здоровья ради. Учёные посоветовали проводить больше времени в положении стоя

16.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Стоять для здоровья полезно, при этом тело активнее расходует энергию по сравнению с сидением на стуле. Особенно актуально проводить больше времени стоя для офисных работников, констатировали ученые.

Здоровья ради. Учёные посоветовали проводить больше времени в положении стоя

Журнал PLOS One опубликовал отчет об исследовании специалистов Университета Гранады в Испании. Они установили, что в положении стоя человек расходует хоть и незначительно, но все-таки больше энергии, чем когда он сидит или лежит.

В их исследовании принимали участие 55 мужчин и женщин, чей средний возраст составлял 21,7 лет. Используя метод непрямой калориметрии, ученые отследили, как люди расходую калории в разных положениях – стоя на ногах, сидя и лежа. Оказалось, что когда люди стоят, их тело расходует больше энергии, в то время как разница между пассивным времяпровождением, лежанием и сидением на стуле, не проявилась.

В частности, оказалось, что за 6 часов люди, стоявшие на ногах, тратили на 45 ккал больше, чем те, кто лежал или сидел.

Ученые посоветовали офисным работникам чередовать работу стоя и сидя. Они отмечают, что длительное сидение вредит работе головного мозга, а в целом малоподвижность является вторым фактором риска ранней смерти после курения. Даже короткие перерывы на зарядку или разминку снижают данный риск, подчеркнули они.

Источник: medikforum.ru

 
 
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Стоять для здоровья полезно, при этом тело активнее расходует энергию по сравнению с сидением на стуле. Особенно актуально проводить больше
 
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