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На неделе начнутся заморозки, но в воскресенье вновь потеплеет

16.09.2019 14:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе атлантические циклоны, смещаясь по северу Европы, принесут в
Беларусь прохладную неустойчивую с кратковременными дождями погоду. В ближайшие дни сохранится порывистый ветер, но ближе к концу недели ветер
ослабеет, дождей будет немного, и в ночные часы  при ясном небе местами
ожидаются первые заморозки. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

17 сентября, во вторник, погодные условия будет определять прохладная
неустойчивая воздушная масса  атлантического происхождения, днем скажется
влияние фронтального раздела. Ночью местами по Витебской области, днем на
большей части территории Беларуси кратковременные дожди. Температура
воздуха минимальная ночью +5...+11°С, максимальная температура днем +11...+17°С.
По юго-востоку Гомельской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В среду, 18 сентября, атмосферные фронты вызовут на большей части территории
страны кратковременные дожди. Днем по юго-западной половине сохранится
порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +4...+9°С,
максимальная температура днем +8...+14°С, по юго-западу до +16°С.

В четверг, 19 сентября, ночью местами, днем на большей части территории
Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Днем местами по Брестской области
сохранится порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +2...+8°С,
максимальная температура  днем +8...+15°С.

20 сентября, в пятницу,  ночью местами, днем на большей части территории
страны ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная
ночью +1...+8°С, на почве в отдельных районах возможны слабые заморозки до 0...-2°С, максимальная температура воздуха днем не выше +7...+14°С.

21 сентября, в субботу, местами не обойдется без кратковременных
дождей. Температура воздуха минимальная ночью в основном +1...+8°С, в
отдельных районах ожидаются слабые заморозки до 0...-2°С; максимальная
температура воздуха днем +7...+14°С, по западу страны до +16°С.

22 сентября, в воскресенье, местами по Беларуси пройдут кратковременные
дожди. Температура воздуха минимальная ночью в основном +4...+10°С, по востоку
страны воздух охладится до +1...+3°С,  в отдельных районах на почве ожидаются
слабые заморозки до 0...-2°С; днем  на территорию страны начнет поступать
более теплый воздух с юго-запада Европы и максимальная температура составит
+10...+17°С, по западу страны воздух прогреется до +18 +21°С.

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На этой неделе атлантические циклоны, смещаясь по северу Европы, принесут в Беларусь прохладную неустойчивую с кратковременными дождями погоду.
 
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