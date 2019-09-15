Яркие краски осени: как прошел ColorFest в Борисове?

Источник материала: Единство

15 сентября в ГУ «Борисовском парке культуры и отдыха» состоялся яркий и незабываемый фестиваль красок ColorFest, организаторы которого – Арт-проект «Вместе Зажигаем».

Несколько часов в парке им. М. Горького были слышны детские голоса и танцевальная музыка. В основном, гостями праздника стали дети и подростки, которые танцевали под популярные треки и раскрашивали себя в разные цвета. Делали они это очень смело, не переживая испачкать ни одежду, ни волосы – ведь краски отлично отстирываются и смываются, а также абсолютно безопасны для здоровья.

- Мы уже не в первый раз на таком фестивале. Нам очень нравится атмосфера здесь! Большой плюс мероприятия – можно сделать отличные фотографии после фестиваля с друзьями, на которых мы с ног до головы измазаны красками! – рассказывают участники праздника Ксения и Анна, ученицы 6-ого класса среднйе школы № 13.

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Карина ВЕРХОВЦЕВА