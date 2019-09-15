Незаконные вооруженные формирования обнаружены и уничтожены

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Особое внимание уделяется недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп условного противника в районы сосредоточения воинских частей. На этапе проведения совместных разведывательно-поисковых действий подразделений Вооруженных Сил Беларуси и России отработаны вопросы освобождения населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.

Мотострелковые подразделения ВС РФ отработали вопросы по деблокированию сторожевой заставы и уничтожению условного противника.

В ходе розыгрыша данного тактического эпизода авиационную поддержку осуществляли звено многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Российской Федерации и звено штурмовиков Су-25 Республики Беларусь.

Подразделения противовоздушной обороны 19-й и 120-й отдельных гвардейских механизированных бригад и отдельного парашютно-десантного батальона 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады отразили атаку средств воздушного нападения противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, используя беспилотные летательные аппараты «Суперкам С-350» и «Орлан-10», вскрыли места базирования НВФ и ДРГ условного противника, совершили марш в новый позиционный район и провели боевые пуски РСЗО «Смерч» и «Ураган» по обозначенным объектам.