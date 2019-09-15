«Такой эмоциональный срыв может произойти с каждым». Известные педагоги - о скандале в гомельской школе

Источник материала: Tut.by

Посмотрев видео, где учительница с партой стоит над четвероклассником с фразой: «Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!», общество разделилось на два лагеря. Одни посчитали такое поведение недопустимым, другие стали на сторону педагога, уверяя: такой эмоциональный срыв может произойти с каждым, мол, когда дети доводят каждый день, нервы могу сдать. Известные белорусские педагоги рассказали TUT.BY о буллинге учителей, высказали мнение, что учителя не стоило увольнять, и обратили внимание на то, как один скандал поднял острую системную проблему. Что делать учителю, если класс срывает урок и оскорбляет преподавателя? Пока четких правил нет, каждый действует, исходя из своего опыта.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

После того, как видео попало в сеть, в средней школе № 15 Гомеля экстренно собрали родительское собрание, где озвучили: 56-летнюю Людмилу Ивановну, учителя высшей категории с 37-летним стажем, уволили по статье . Некоторые родители с этим решением не согласились: мол, Людмила Ивановна — хороший педагог, ну, сорвалась раз, с каждым может случиться.

Андрей Григорьев, педагог в третьем поколении, репетитор с многолетним опытом работы в белорусской школе и опытом работы в Англии, член Общественного совета при Министерстве образования, тоже посмотрел это видео и считает — ситуация неоднозначная.

— Я не верю, что учитель, который столько лет проработал в школе и имеет положительные отзывы от родителей, детей, может в одночасье сойти с ума. Само видео очень хитро сделано, — отмечает Андрей Григорьев. — Посмотрев его первый раз, я не понял, как учитель может грозить партой ребенку? Все очень странно и страшно, пока не видишь в кадре хохочущие лица детей. Как-то все не сходилось.

Позже репетитор стал читать, как объясняют эту ситуацию сама учитель и родители класса.

— Оказалось, учительница несла парту, чтобы отсадить ребенка отдельно, немного его угомонить. Это специальная добавочная парта, которая стоит в каждом классе, и предназначена для детей, которые не могут сидеть на месте. А, судя по видео, она взяла эту парту, чтобы ударить ребенка. Конечно, то, как педагог выражается при этом, — это нехорошо. Здесь оправдания нет, здесь может быть только понимание человека, который находится в стрессовой ситуации. Она шла, ребенок, по одной из версий родителей, ей подставил подножку, она споткнулась и живо представила в голове, как все может случиться, если она упадет с партой на ученика. С моей точки зрения, это был эмоциональный срыв, он может произойти с любым человеком, с любым педагогом, даже с большим стажем работы. Проблема в том, что дети не просчитывают последствия своих поступков. Думаю, с увольнением погорячились, вполне достаточно было извинений.

«В Великобритании из-за буллинга учителей в целях самозащиты разрешили даже ударить ученика»

По мнению Григорьева, в этой ситуации нужно разбирать не только поведение учительницы, но и самих учеников. Педагог считает, что из-за полной безнаказанности детей учитель ничего не может сделать, только терпеть.

— К сожалению, нигде не прописано и учителям никто не объясняет, что нужно делать в подобных ситуациях. Нам необходим контракт с родителями с четкими прописанными правилами, где будет прописано все, начиная от школьной формы и заканчивая тем, что же учитель должен делать, если он несет парту, а ему подставляют подножку или плюют в спину. Вы же понимаете, вызов психолога — это не тот метод, который может принести результат, — уверен Андрей Григорьев. — И, конечно, нужно повышать ответственность родителей за своих детей. Например, в Великобритании тоже происходили такие ситуации, которые в какой-то момент стали как снежный ком. Дети стали целенаправленно травить учителей, прекрасно понимая: им за это ничего не будет. Если не ошибаюсь, каждый год около 60 учителей уходило из школы именно из-за этого. Тогда были приняты кардинальные решения, вплоть до того, что учитель может в целях самозащиты даже ударить ученика.

Педагог смолевичской гимназии и публицист Анна Северинец после просмотра видео из гомельской школы считает: в ролике — дети, которые себя неадекватно ведут, и учитель, который неадекватно на это реагирует.

— Проблема в нашей реакции. Что мы все хотим сделать? Найти виновного и закидать его шапками. На мой взгляд, виноват не только мальчик или учительница, а и те, кто не работает над подготовкой учителей к школе, кто не объясняет дома детям правила поведения, — говорит Анна Северинец. — Вряд ли в этой ситуации нужно говорить и виновности. Дело в том, что ребенок в 9 лет не то чтобы виноват — он просто катастрофически невоспитан. А учительница, наверное, не считает нужным профессионально расти, ей лишь бы выжить. Например, пилотам перед полетом рассказывают, что нужно делать, если на борту окажутся террористы, как себя вести с неадекватным пассажиром. У них есть механизмы реакции на подобные вещи. Никто и никогда не дал ни одному учителю в руки механизм реагирования на хотя бы стандартные стрессовые ситуации в классе. И сейчас, обсуждая эту историю между собой, учителя спрашивают друг друга: «А что вы делаете, когда у вас на уроке ребенок сходит с ума?». У нас нет наработанного механизма, каждый поступает, исходя из своего опыта.

«Учитель должен показать, что он никого не боится, уважает детей, понимает — но он намерен быть хозяином в классе»

По словам Анны Северинец, у нас принято говорить о буллинге детей, а тема буллинга учителей не поднимается вообще. И когда начинается травля учителя, он почему-то пытается ее остановить насилием.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Что касается истории в гомельской школе, учитель якобы хотела отсадить ученика за отдельную парту. Это абсолютно недейственная тактика, зачем-то многие педагоги отсаживают на пустую парту впереди класса шумного ученика. Это бессмысленно: он начнет кривляться и весь класс будет веселиться еще больше. Кстати, когда учительница несла эту перевернутую парту между рядами, нарушила технику безопасности и еще много чего. Никто не говорит, что она молодец, — акцентирует внимание на своих словах Анна Северинец.

Она признается: на ее уроках не бывает таких ситуаций.

— Во первых, никогда не допускаю насилия ни в каком виде. Во-вторых, когда вижу, что класс ко мне настроен враждебно, в течение первых минут принимаю абсолютно холодный, дружелюбный и подчеркнуто вежливый тон. Учитель должен показать, что он никого не боится, уважает детей, понимает, что происходит, но он намерен быть хозяином в классе. Дети это мгновенно понимают и мы начинаем работать, — делится своим опытом Анна Северинец.

А вот репетитор Евгений Ливянт считает, что нельзя было педагога мгновенно увольнять из школы по статье, Людмилу Ивановну нужно вернуть и еще извиниться за поспешное решение. Ведь учитель, по его мнению, в нашем обществе вообще никак не защищен.

— Я защищаю так учительницу, потому что сам сбежал из школы в 2006 году. Учитель беззащитен перед всеми: учениками, родителями, администрацией школы, чиновниками, — комментирует Евгений Ливянт. — Как педагог должен был поступить в этой ситуации? Нет ответа. У нас принято во всем обвинять и делать крайним учителя, пускать его «в расход». По моему мнению, в этой ситуации педагог вообще ни в чем не виноват! А что она должна была делать, если шла с этой партой, а дети срывали урок, сознательно из этого делали видео, чтобы потом выложить. Посмотрите видео, она же спокойно говорит: «Парень, ты чего делаешь?». Там нет крика.

— Только она говорит другое: «Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!».

— Я не ханжа, и в случае необходимости, когда до человека по-другому не доходит… Она сказала, что могло бы быть, если бы упала [на ребенка] с партой. У учителя в этой ситуации нет шансов. Она не имеет право выгнать ребенка, отвести его к завучу, потому что не может оставить класс без присмотра. Человека загнали в угол. Давайте сначала зададим вопросы тем, кто спровоцировал эту ситуацию и снял на видео.

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