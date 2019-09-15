ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Такой эмоциональный срыв может произойти с каждым». Известные педагоги - о скандале в гомельской школе

16.09.2019 14:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Посмотрев видео, где учительница с партой стоит над четвероклассником с фразой: «Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!», общество разделилось на два лагеря. Одни посчитали такое поведение недопустимым, другие стали на сторону педагога, уверяя: такой эмоциональный срыв может произойти с каждым, мол, когда дети доводят каждый день, нервы могу сдать. Известные белорусские педагоги рассказали TUT.BY о буллинге учителей, высказали мнение, что учителя не стоило увольнять, и обратили внимание на то, как один скандал поднял острую системную проблему. Что делать учителю, если класс срывает урок и оскорбляет преподавателя? Пока четких правил нет, каждый действует, исходя из своего опыта.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

После того, как видео попало в сеть, в средней школе № 15 Гомеля экстренно собрали родительское собрание, где озвучили: 56-летнюю Людмилу Ивановну, учителя высшей категории с 37-летним стажем, уволили по статье. Некоторые родители с этим решением не согласились: мол, Людмила Ивановна — хороший педагог, ну, сорвалась раз, с каждым может случиться.

Андрей Григорьев, педагог в третьем поколении, репетитор с многолетним опытом работы в белорусской школе и опытом работы в Англии, член Общественного совета при Министерстве образования, тоже посмотрел это видео и считает — ситуация неоднозначная.

— Я не верю, что учитель, который столько лет проработал в школе и имеет положительные отзывы от родителей, детей, может в одночасье сойти с ума. Само видео очень хитро сделано, — отмечает Андрей Григорьев. — Посмотрев его первый раз, я не понял, как учитель может грозить партой ребенку? Все очень странно и страшно, пока не видишь в кадре хохочущие лица детей. Как-то все не сходилось.

Позже репетитор стал читать, как объясняют эту ситуацию сама учитель и родители класса.

— Оказалось, учительница несла парту, чтобы отсадить ребенка отдельно, немного его угомонить. Это специальная добавочная парта, которая стоит в каждом классе, и предназначена для детей, которые не могут сидеть на месте. А, судя по видео, она взяла эту парту, чтобы ударить ребенка. Конечно, то, как педагог выражается при этом, — это нехорошо. Здесь оправдания нет, здесь может быть только понимание человека, который находится в стрессовой ситуации. Она шла, ребенок, по одной из версий родителей, ей подставил подножку, она споткнулась и живо представила в голове, как все может случиться, если она упадет с партой на ученика. С моей точки зрения, это был эмоциональный срыв, он может произойти с любым человеком, с любым педагогом, даже с большим стажем работы. Проблема в том, что дети не просчитывают последствия своих поступков. Думаю, с увольнением погорячились, вполне достаточно было извинений.

«В Великобритании из-за буллинга учителей в целях самозащиты разрешили даже ударить ученика»

По мнению Григорьева, в этой ситуации нужно разбирать не только поведение учительницы, но и самих учеников. Педагог считает, что из-за полной безнаказанности детей учитель ничего не может сделать, только терпеть.

— К сожалению, нигде не прописано и учителям никто не объясняет, что нужно делать в подобных ситуациях. Нам необходим контракт с родителями с четкими прописанными правилами, где будет прописано все, начиная от школьной формы и заканчивая тем, что же учитель должен делать, если он несет парту, а ему подставляют подножку или плюют в спину. Вы же понимаете, вызов психолога — это не тот метод, который может принести результат, — уверен Андрей Григорьев. — И, конечно, нужно повышать ответственность родителей за своих детей. Например, в Великобритании тоже происходили такие ситуации, которые в какой-то момент стали как снежный ком. Дети стали целенаправленно травить учителей, прекрасно понимая: им за это ничего не будет. Если не ошибаюсь, каждый год около 60 учителей уходило из школы именно из-за этого. Тогда были приняты кардинальные решения, вплоть до того, что учитель может в целях самозащиты даже ударить ученика.

Педагог смолевичской гимназии и публицист Анна Северинец после просмотра видео из гомельской школы считает: в ролике — дети, которые себя неадекватно ведут, и учитель, который неадекватно на это реагирует.

— Проблема в нашей реакции. Что мы все хотим сделать? Найти виновного и закидать его шапками. На мой взгляд, виноват не только мальчик или учительница, а и те, кто не работает над подготовкой учителей к школе, кто не объясняет дома детям правила поведения, — говорит Анна Северинец. — Вряд ли в этой ситуации нужно говорить и виновности. Дело в том, что ребенок в 9 лет не то чтобы виноват — он просто катастрофически невоспитан. А учительница, наверное, не считает нужным профессионально расти, ей лишь бы выжить. Например, пилотам перед полетом рассказывают, что нужно делать, если на борту окажутся террористы, как себя вести с неадекватным пассажиром. У них есть механизмы реакции на подобные вещи. Никто и никогда не дал ни одному учителю в руки механизм реагирования на хотя бы стандартные стрессовые ситуации в классе. И сейчас, обсуждая эту историю между собой, учителя спрашивают друг друга: «А что вы делаете, когда у вас на уроке ребенок сходит с ума?». У нас нет наработанного механизма, каждый поступает, исходя из своего опыта.

«Учитель должен показать, что он никого не боится, уважает детей, понимает — но он намерен быть хозяином в классе»

По словам Анны Северинец, у нас принято говорить о буллинге детей, а тема буллинга учителей не поднимается вообще. И когда начинается травля учителя, он почему-то пытается ее остановить насилием.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Что касается истории в гомельской школе, учитель якобы хотела отсадить ученика за отдельную парту. Это абсолютно недейственная тактика, зачем-то многие педагоги отсаживают на пустую парту впереди класса шумного ученика. Это бессмысленно: он начнет кривляться и весь класс будет веселиться еще больше. Кстати, когда учительница несла эту перевернутую парту между рядами, нарушила технику безопасности и еще много чего. Никто не говорит, что она молодец, — акцентирует внимание на своих словах Анна Северинец.

Она признается: на ее уроках не бывает таких ситуаций.

— Во первых, никогда не допускаю насилия ни в каком виде. Во-вторых, когда вижу, что класс ко мне настроен враждебно, в течение первых минут принимаю абсолютно холодный, дружелюбный и подчеркнуто вежливый тон. Учитель должен показать, что он никого не боится, уважает детей, понимает, что происходит, но он намерен быть хозяином в классе. Дети это мгновенно понимают и мы начинаем работать, — делится своим опытом Анна Северинец.

А вот репетитор Евгений Ливянт считает, что нельзя было педагога мгновенно увольнять из школы по статье, Людмилу Ивановну нужно вернуть и еще извиниться за поспешное решение. Ведь учитель, по его мнению, в нашем обществе вообще никак не защищен.

— Я защищаю так учительницу, потому что сам сбежал из школы в 2006 году. Учитель беззащитен перед всеми: учениками, родителями, администрацией школы, чиновниками, — комментирует Евгений Ливянт. — Как педагог должен был поступить в этой ситуации? Нет ответа. У нас принято во всем обвинять и делать крайним учителя, пускать его «в расход». По моему мнению, в этой ситуации педагог вообще ни в чем не виноват! А что она должна была делать, если шла с этой партой, а дети срывали урок, сознательно из этого делали видео, чтобы потом выложить. Посмотрите видео, она же спокойно говорит: «Парень, ты чего делаешь?». Там нет крика.

— Только она говорит другое: «Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!».

— Я не ханжа, и в случае необходимости, когда до человека по-другому не доходит… Она сказала, что могло бы быть, если бы упала [на ребенка] с партой. У учителя в этой ситуации нет шансов. Она не имеет право выгнать ребенка, отвести его к завучу, потому что не может оставить класс без присмотра. Человека загнали в угол. Давайте сначала зададим вопросы тем, кто спровоцировал эту ситуацию и снял на видео.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известные белорусские педагоги рассказали TUT.BY о буллинге учителей, высказали мнение, что учителя не стоило увольнять, и обратили внимание на то, как один скандал...
 
Новости дня
Новости общества
 
На неделе начнутся заморозки, но в воскресенье вновь потеплеет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
16.09.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика