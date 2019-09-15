Центр творчества: играй, учись, твори

Источник материала: Радзiма





В рамках недели учреждений дополнительного образования детей и молодежи, которая со 2 по 7 сентября проводилась в нашем районе под девизом «Играй! Учись! Твори!», были организованы выставки работ учащихся глусского Центра творчества в СШ № 1, СШ № 2, гимназии и санаторной школе-интернате. В Заволочицком и Заелицком учебно-педагогических комплексах прошли мероприятия по привлечению детей к занятиям в объединениях по интересам Центра творчества. А в гимназии состоялась концертно-игровая программа «День открытых дверей» для учащихся начальных классов. Ребят познакомили с направлениями деятельности Центра творчества. Здесь учат петь (объединения «Вокал и постановка голоса» и «Веселые нотки»), шить, вязать, кроить, лепить («Мастерландия», «Нескучка», «Квест», «Самоделкино», «Калейдоскоп», «Мастерица», «Волшебная глина», «Стиль», «Вдохновение» и «Батик»), рисовать («Вернисаж», «Радуга», «Вдохновение»), танцевать («MIX DANCE»), изучают технику («Автомир» и «Радиолюбитель»), увлекаются туризмом и активным отдыхом («Туризм», «Ориентир» и «Компас»). Ребята, которые занимаются в этих объединениях, показали новичкам, чему они уже научились: исполнили песни и танцы, сделали поделки из бумаги и рисовали.











Продолжилось мероприятие экскурсией по Центру творчества. Дети посетили учебные классы, посмотрели выставку «Творческий салют» и приняли активное участие в концертной программе «Вместе с нами!», которая поставила финальную точку в этой тематической неделе.

Алёна ЗМИТРОВИЧ

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