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Электронные трудовые книжки планируют ввести в Беларуси
16.09.2019 15:22 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Электронная форма трудовых позволит работодателям анализировать всю информацию о трудовой деятельности гражданина.
Об этом
По словам Костевич, электронные трудовые помогут гражданам подтвердить любой период на любом месте работы, а работодателям – не испытывать проблем в ведении документооборота.
«Мы будем иметь наименование профессий и должностей служащих, появится такая информация, как работа по совместительству, перевод с одной должности на другую. Этот фрагмент трудовой деятельности будет оцифрован», - отметила министр.
По ее слоам, такой формат позволит сохранить всю информацию, так как «чернила не выгорают, бумага не затирается».
Электронные трудовые планируют ввести уже в 2020 году, а в прошлом году расширили поля для записей.
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Электронная форма трудовых позволит работодателям анализировать всю информацию о трудовой деятельности гражданина.
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