Электронные трудовые книжки планируют ввести в Беларуси

Электронная форма трудовых позволит работодателям анализировать всю информацию о трудовой деятельности гражданина.

Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире программы «Контуры» на ОНТ.

По словам Костевич, электронные трудовые помогут гражданам подтвердить любой период на любом месте работы, а работодателям – не испытывать проблем в ведении документооборота.

«Мы будем иметь наименование профессий и должностей служащих, появится такая информация, как работа по совместительству, перевод с одной должности на другую. Этот фрагмент трудовой деятельности будет оцифрован», - отметила министр.

По ее слоам, такой формат позволит сохранить всю информацию, так как «чернила не выгорают, бумага не затирается».

Электронные трудовые планируют ввести уже в 2020 году, а в прошлом году расширили поля для записей.