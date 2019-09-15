﻿ Гродненец два года снимал, как строили микрорайон Колбасино. Посмотрите, что из этого вышло. 21.by
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Гродненец два года снимал, как строили микрорайон Колбасино. Посмотрите, что из этого вышло

16.09.2019 15:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненец Николай в течение двух лет фотографировал, как строили микрорайон Колбасино, а потом объединил все снимки в таймлапс и выложил ролик на своей страничке в в Instagram. Посмотрите, как изменилась окраина города.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это наш родной город #гродно @radiogrodno #радиогродно #колбасино #гродножилстрой

Публикация от Николай Таращик (@nikolaitarashchik) 13 Сен 2019 в 6:48 PDT

Застройка нового микрорайона началась в 2016 году. Именно здесь впервые в Беларуси возвели сборные панельные дома с возможностью изменения планировки, а еще построили первый в городе ЖСПК за счет средств жильцов. Всего в микрорайоне — 14 домов. Это более 1400 квартир общей площадью 95 тысяч квадратных метров.

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненец Николай в течение двух лет фотографировал, как строили микрорайон Колбасино, а потом объединил все снимки в таймлапс и выложил ролик на своей страничке в...
 
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