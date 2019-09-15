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Гродненец два года снимал, как строили микрорайон Колбасино. Посмотрите, что из этого вышло
16.09.2019 15:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродненец Николай в течение двух лет фотографировал, как строили микрорайон Колбасино, а потом объединил все снимки в таймлапс и выложил ролик на своей страничке в в Instagram. Посмотрите, как изменилась окраина города.
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Гродненец Николай в течение двух лет фотографировал, как строили микрорайон Колбасино, а потом объединил все снимки в таймлапс и выложил ролик на своей страничке в...
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