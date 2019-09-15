Гродненец два года снимал, как строили микрорайон Колбасино. Посмотрите, что из этого вышло

Источник материала: Tut.by

Гродненец Николай в течение двух лет фотографировал, как строили микрорайон Колбасино, а потом объединил все снимки в таймлапс и выложил ролик на своей страничке в в Instagram. Посмотрите, как изменилась окраина города.

Застройка нового микрорайона началась в 2016 году. Именно здесь впервые в Беларуси возвели сборные панельные дома с возможностью изменения планировки, а еще построили первый в городе ЖСПК за счет средств жильцов. Всего в микрорайоне — 14 домов. Это более 1400 квартир общей площадью 95 тысяч квадратных метров.