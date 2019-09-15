Вот как сегодня утром затопило проспект Газеты «Правда»

Источник материала: Tut.by

Утром 16 сентября проспект Газеты «Правда» залило водой. Видео с подтоплением опубликовало агентство «Минск-Новости».

Подтопление случилось из-за утечки водопроводной воды, объяснил директор Минскводоканала Олег Аврутин.

Он уточнил, что в 6.30 жители начали сообщать о проблемах с водоснабжением, к 7.30 аварийный участок локализовали, а подачу воды потребителям восстановили в полном объеме.

Причина аварии пока неизвестна, специалистам предстоит обследовать трубопровод и определить ее.