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Вот как сегодня утром затопило проспект Газеты «Правда»
16.09.2019 15:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 16 сентября проспект Газеты «Правда» залило водой. Видео с подтоплением
Подтопление случилось из-за утечки водопроводной воды, объяснил директор Минскводоканала Олег Аврутин.
Он уточнил, что в 6.30 жители начали сообщать о проблемах с водоснабжением, к 7.30 аварийный участок локализовали, а подачу воды потребителям восстановили в полном объеме.
Причина аварии пока неизвестна, специалистам предстоит обследовать трубопровод и определить ее.
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Ранним утром жители микрорайона начали сообщать о проблемах с водоснабжением
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