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По подозрению в получении взятки задержана замдиректора крупного сельхозпредприятия

16.09.2019 16:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Толочине по подозрению в получении взятки задержана 33-летний заместитель директора перерабатывающего предприятия. Как сообщает пресс-служба МВД, она получала незаконные вознаграждения от представителей коммерческих структур Беларуси и России.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена оперативная информация, что одно из должностных лиц крупнейшего сельхозпредприятия Витебской области занимается получением взяток за решение вопросов о внеочередной отгрузке продукции и отгрузке продукции наилучшего качества», — рассказал сотрудник ГУБОПиК.

По информации оперативников, тариф по серым отгрузкам сельхозпродукции составлял в среднем 50 долларов за грузовик.

«Установлено, что должностное лицо в период с 2017 по 2019 годы только от представителя одной из коммерческих структур получила взяток на сумму более 27 тысяч долларов США. Кроме того, установлены факты получения взяток и от других субъектов хозяйствования», — рассказали в ГУБОПиК.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере). 5 сентября подследственная была задержана и заключена под стражу.

Несколько материалов по аналогичным фактам преступной деятельности дополнительно передано следственным органам.

 
 
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Несколько материалов по аналогичным фактам преступной деятельности дополнительно передано следственным органам.
 
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