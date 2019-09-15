В парке Горького из кабинки колеса обозрения выпала дверца. Внутри были люди

Источник материала: Tut.by

В парке Горького с колеса обозрения упала дверца одной из закрытых кабинок. Аттракцион работал, внутри были люди. Руководство парка подтвердило TUT.BY инцидент, который произошел 15 сентября.



Фото: очевидец Наталья

В редакцию обратилась очевидец Наталья. Вечером воскресенья 15 сентября она гуляла по парку, в один миг в 50−100 метрах от нее упала дверца кабинки колеса обозрения.

— Когда дверь рухнула, работники парка оперативно все убрали. Пострадавших не было, но было видно, что в кабинке находились люди.

Версии того, почему дверь рухнула, у работников парка немного расходятся. Одни говорят, из-за потока людей дверь как следует не закрыли снаружи — лишь изнутри ее прикрыли сами посетители. Другие говорят, что при запуске аттракциона никто не проверяет исправность именно запорного устройства, у которого есть свой срок износа. Возможно, что-то пошло не так и от ветра дверь сорвало с петель.



Кабинка без двери третья сверху





Начальник управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой» Андрей Жихарев говорит, что инцидент был, дверь кабинки не закрыли.

— Произошло грубое нарушение инструкции дежурными аттракционов, их дисциплинарно накажут. Ничего страшного не произошло — экстренно отреагировали, остановили аттракцион, включили реверс, вернули обратно. Посетители, которые сидели в этой кабинке, написали, что претензий к нам не имеют. Это человеческий фактор, — объяснил руководитель.

Напомним, этим летом работники парка Горького жаловались в Мингорисполком на неисправности, которые возникали на аттракционах в этом сезоне. Администрация парка парировала, что специальная комиссия не выявила нарушений по замечаниям в письме.