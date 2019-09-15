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«Ровный газон» и «футбольное поле». Река Пина в Пинске полностью позеленела
16.09.2019 17:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Река Пина в Пинске полностью покрылась ряской. Что произошло и волноваться ли местным?
Фотографии «позеленевшей» Пины быстро разошлись по местным пабликам. В комментариях пользователи называли ряску «газоном», «футбольным полем» и высказывали опасения по поводу будущего полесского судоходства.
Но повода для волнений нет, сообщила TUT.BY начальник пинской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Надежда Михнюк. По ее словам, появление ряски на Пине вызвано двумя факторами: установкой на время реконструкции основного моста понтонной конструкции для движения автотранспорта, которая ослабила течение реки, и засушливое лето.
— Ответственные службы мониторят качество воды. Пока никакой информации о том, что вода ухудшилась, у нас нет, — сообщила Надежда Михнюк.
Реконструкция моста через Пину
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Фотографии апокалиптичные, но повода для беспокойства нет, заверили в охране природы.
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