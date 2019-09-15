«Ровный газон» и «футбольное поле». Река Пина в Пинске полностью позеленела

Источник материала: Tut.by

Река Пина в Пинске полностью покрылась ряской. Что произошло и волноваться ли местным?



Фото: Сергей Демьянов, facebook.com/sergei.demyanov

Фотографии «позеленевшей» Пины быстро разошлись по местным пабликам. В комментариях пользователи называли ряску «газоном», «футбольным полем» и высказывали опасения по поводу будущего полесского судоходства.

Но повода для волнений нет, сообщила TUT.BY начальник пинской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Надежда Михнюк. По ее словам, появление ряски на Пине вызвано двумя факторами: установкой на время реконструкции основного моста понтонной конструкции для движения автотранспорта, которая ослабила течение реки, и засушливое лето.

— Ответственные службы мониторят качество воды. Пока никакой информации о том, что вода ухудшилась, у нас нет, — сообщила Надежда Михнюк.

Реконструкция моста через Пину началась в апреле 2019 года . Ожидается, что движение по нему откроется в конце 2019-начале 2020 года.