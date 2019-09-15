Место проведения ярмарки: г. Борисов, на благоустроенной площадке на пересечении улиц Строителей — Даумана и улица Даумана.
Начало работы в 9.00. Приглашаем за покупками.
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Уважаемые жители и гости города Борисова и Борисовского района!
16.09.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Место проведения ярмарки: г. Борисов, на благоустроенной площадке на пересечении улиц Строителей — Даумана и улица Даумана.
Начало работы в 9.00. Приглашаем за покупками.
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В целях наиболее полного обеспечения населения Борисовского района сельскохозяйственной продукцией, продовольственными и промышленными товарами, посадочным...
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