Внимание! Важная информация

Новый номер телефона организации: (8-0177)78-59-09.
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16.09.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Новый номер телефона организации: (8-0177)78-59-09.
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Борисовская районная организация общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» располагается теперь по новому адресу: г.Борисов, ул....
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