Студентам Академии управления увеличили стипендии

Источник материала: Tut.by

Студентам Академии управления при Президенте Республики Беларусь увеличен размер стипендий. Такая норма содержится в указе № 343 «О деятельности Академии управления при Президенте», который подписал Александр Лукашенко.

«В целях повышения мотивации молодежи к обучению в Академии управления увеличен размер стипендий студентов. Предусматриваются меры по привлечению к преподавательской деятельности лучших профессорско-преподавательских кадров и специалистов-практиков в сфере государственного управления», — сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, будет усовершенствована система отбора кандидатур для обучения в Академии управления. В отношении наиболее способных слушателей академии будут вырабатываться предложения по использованию их управленческого потенциала в системе государственных органов.

«Реализация указа позволит привести деятельность Академии управления в соответствие с современными задачами по подготовке разносторонне образованных, высококвалифицированных и идеологически грамотных руководителей», — говорится в сообщении пресс-службы.