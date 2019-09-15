Чем колония отличается от тюрьмы. Рассказываем о местах лишения свободы в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Каждый четвертый осужденный в Беларуси после суда попадает за решетку. В колониях и тюрьмах сидит более 30 тысяч человек — цифра, сравнимая с населением небольшого райцентра. В новом выпуске проекта «Если к вам пришли» мы расскажем, чем колония отличается от тюрьмы, по каким правилам живут осужденные и как они поддерживают связь со свободой. Разобраться нам помог эксперт по вопросам пенитенциарной системы Павел Сапелко.

Кто решает, где осужденный будет отбывать наказание? Решение о наказании принимает суд, формулировка в приговоре может звучать так: «назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима». Администрация СИЗО получает извещение о вступлении приговора в законную силу, после чего дается десять дней на то, чтобы перевезти человека в исправительное учреждение. Сначала осужденный попадает в «карантин», где его проверяют и объясняют правила, которым он должен подчиняться, а потом переводят непосредственно в колонию. В какой именно колонии осужденный будет отбывать наказание, решает Департамент исполнения наказаний МВД — ведомство, которому подчинены все исправительные учреждения (ИУ) в Беларуси: три тюрьмы, 16 исправительных колоний, одна воспитательная колония, три исправительные колонии-поселения, 30 исправительных учреждений открытого типа (т.н. «химия»), шесть следственных изоляторов (в СИЗО могут отбывать наказание приговоренные к лишению свободы люди, которые заняты в хозяйственном обслуживании изолятора) и восемь лечебно-трудовых профилакториев. Подробнее о каждом виде исправительного учреждение можно узнать по ссылке . При выборе локации ИУ учитываются интересы и осужденного, и потерпевших. Если убийство было совершено, например, в Шклове, направить преступника туда же не могут. Но по возможности заключенных распределяют ближе к дому, чтобы сохранялась связь с семьей.





Чем колония отличается от тюрьмы? И какие режимы отбывания наказания бывают? Тюрьма — это самое строгое исправительное учреждение. Попасть туда можно двумя путями: сразу по приговору суда (рецидивисты, которые совершают особо тяжкое преступление — например, совершение убийства повторно; осужденные к пожизненному заключению, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным заключением) или за злостное нарушение режима в колонии. Осужденные в тюрьмах содержатся в запираемых камерах, иногда — в одиночных, площадь на одного человека — от 2 кв.м. Передвигаться свободно вне камер запрещено, даже в столовую заключенных не выводят — они едят в камерах. Длительные свидания запрещены. Прогулка — раз в день, на специальном дворике, под контролем надзирателей, продолжительностью около часа. У осужденных, которые содержатся в колониях, таких ограничений нет. Помещение, где они отбывают наказание, визуально напоминает казарму или общежитие. Туалет общий, баня — раз в неделю, вода в душе холодная.





Какие бывают колонии? Колонии-поселения. В них отбывают наказание осужденные за преступления, совершенные по неосторожности — например, виновные в ДТП. А еще осужденные, которые хорошо себя зарекомендовали во время отбывания наказания в исправительной колонии: оставшуюся часть срока им могут позволить находиться в колонии-поселении. Воспитательная колония. В Беларуси такое исправительное учреждение только одно — в Бобруйске. Тут находятся осужденные, которым на момент постановления приговора не исполнилось 18 лет, — и до 21 года. Потом их переводят во «взрослые» колонии, на общий режим. Иногда по решению начальника осужденного могут оставить в воспитательной колонии еще на год и каждый год продлевать нахождение — вплоть до окончания срока. Но руководство ИУ и инспекция по делам несовершеннолетних должны мотивировать такое решение, а прокуратура — с ним согласиться. Исправительные колонии. Они разделяются на два типа: для тех, кто уже сидел, и для тех, кто впервые приговорен к лишению свободы. Разделение есть по полу — в Беларуси две женские колонии (в Гомеле для впервые осужденных к лишению свободы, в Речицком районе — для тех, кто уже попадал в колонию). Разделения по возрасту, состоянию здоровья не делают — пенсионеры, люди с инвалидностью могут находиться в любой колонии. Режим отбывания наказания (общий, усиленный, строгий, особый) отличается разрешенной суммой денег на счету у осужденного, количеством свиданий с родными и количеством посылок и бандеролей. В одной колонии могут отбывать наказание осужденные с разным режимом. Условия содержания, в том числе питание, одинаковое. Питание (оно может быть обычным и улучшенным) зависит от состояния здоровья (группы инвалидности) и занятости на работе. Колония особого режима. В Беларуси есть единственное такое учреждение — в Глубоком — различия не только в количестве передач, свиданий и сумме на счету, здесь отбывают наказание особо опасные рецидивисты, а также те, кому смертная казнь в порядке помилования заменена на пожизненное заключение, и те, кому пожизненное заключение и смертная казнь заменены лишением свободы. Ограничений по переписке нет, независимо от режима и вида ИУ, однако письма проходят цензуру, переписываться с людьми, которые в это же время отбывают наказание, запрещено.





Почему в колонии нельзя сидеть днем на кровати? Осужденные должны подчиняться закону и правилам внутреннего распорядка. Им действительно запрещено без разрешения начальства сидеть днем на кровати, постель должна быть застелена по установленному образцу. Внутренними правилами также запрещено носить бороду и усы, играть в карты и другие азартные игры, вывешивать на стенах фотографии или плакаты, покупать у других заключенных или продавать им свои продукты и вещи, давать и присваивать клички, наносить татуировки, есть в неположенных местах и др. Некоторые правила соблюдаются строго, на другие начальство иногда закрывает глаза, пример тому — тюремные татуировки, с которыми осужденные выходят на свободу.

Что будет, если нарушить внутренние правила? Иногда можно отделаться предупреждением, но если нарушения серьезные (вступает в конфликт с начальством или другими заключенными) или системные (несмотря на замечания, продолжает нарушать), осужденного могут отправить в штрафной изолятор или помещение камерного типа — изоляция может продолжаться от нескольких суток до нескольких месяцев. Заключенного также могут перевести на более строгий режим, в том числе, отправить в тюрьму. Или возбудить уголовное дело, тогда к основному сроку могут добавить новый — за злостное неповиновение требованиям администрации (ст. 411 УК, до 2 лет лишения свободы). Нарушение правил также повод лишить заключенного права на свидания, передачи, посылки, а в последующем — на условно-досрочное освобождение или замену неотбытого наказания более мягким.





Колонии живут по закону или по понятиям? Беларусь называют страной «красных» зон — все вопросы и проблемы заключенных решает и контролирует администрация колонии, наивысший авторитет — у начальства. Ряд заключенных сотрудничает с администрацией, это значит, сообщает оперативникам всю интересующую их информацию, выполняет определенные задачи. При этом ряд криминальных понятий, например, «низкий статус» осужденных по-прежнему активно используется в белорусских колониях. Статус этот не всегда связан с сексуальной ориентацией, часто используется для умышленного принижения человека. Например, убирать территорию общего пользования, по закону, должны все осужденные, но на практике туалеты убирают люди с «низким» статусом. Они не могут сидеть рядом с остальными осужденными, являются, по сути, изгоями. Даже если их переводят в другие колонии, на новом месте всем заранее известно об их «низком статусе», то есть избавиться от него практически невозможно.





Должен ли осужденный работать и платят ли ему зарплату? Осужденные обязаны работать, это считается одним из обязательных условий исправления. Работают даже подростки в воспитательной колонии (рабочее время, с учетом возраста, меньше, чем у взрослых, плюс есть возможность совмещать работу с учебой). Не работают в местах лишения свободы только пенсионеры и люди с инвалидностью. Место работы определяет администрация колонии — в зависимости от наличия рабочих мест, квалификации осужденных. В некоторых колониях есть возможность освоить новую рабочую специальность. Чаще всего осужденные работают на деревообработке, в швейных мастерских. Но такая работа есть не в каждой колонии и не для каждого заключенного. Осужденных за распространение наркотиков, например, часто заставляют руками чистить медную проволоку. По закону, заключенные обязаны возмещать средства, потраченные на их содержание (коммунальные услуги) и питание. Поэтому часто выходит, что на руки люди практически ничего не получают, особенно если у них есть задолженность по непогашенным искам или нужно возмещать государству средства, затраченные на воспитание детей (если осужденный лишен родительских прав, а его ребенок находится в интернате). Зарплата сотрудникам исправительного учреждения выплачивается из бюджетных средств.





А что можно делать в свободное время? В свободное время заключенные могут заниматься спортом, читать, играть в шашки и шахматы, смотреть телевизор, учиться — в некоторых колониях организовано дистанционное обучение в университете. Также заключенные могут ходить на службу в церковь на территории колонии. Все зависит от «инфраструктуры» исправительного учреждения, часто спортивный инвентарь появляется за счет родственников осужденных, а компьютеры — за счет общественных фондов, которым позволили работать в колониях.

Можно ли выйти на свободу раньше срока? Выйти раньше срока на свободу можно в связи с помилованием президента, а еще по амнистии, которая может сократить срок или освободить полностью. Закон четко определяет, на кого она распространяется. Согласно последней амнистии , на свободу вышли или выйдут около 2 тысяч человек, но на этот раз амнистия, к примеру, не распространяется на осужденных за коррупционные преступления. Есть также условно-досрочное освобождение, которое применяется, если осужденный вел себя примерно и получил положительную характеристику от администрации ИУ, а также отбыл часть срока (в зависимости от тяжести преступления, но не менее шести месяцев). За осужденным устанавливается профилактический надзор — суд может обязать его не менять место жительства, отмечаться в милиции, устроиться на работу, возместить материальный вред потерпевшему, если сумма все еще не погашена, и др. Часть неотбытого наказания также могут заменить более мягким наказанием. Решение принимается судом индивидуально с учетом личности осужденного. Если во время отбывания наказания заключенный серьезно заболел, то по закону, он может быть досрочно освобожден или наказание могут заменить на более мягкое. Но на практике добиться этого довольно сложно. Медицинская комиссия должна прийти к выводу, что заключенный по состоянию здоровья не может находиться в колонии. Окончательное решение принимает суд. Верховный суд не предоставляет статистику, сколько таких осужденных было освобождено. Известны случаи , когда люди, несмотря на тяжелые диагнозы — сахарный диабет, СПИД, туберкулез, онкология — не были освобождены и в результате умерли в заключении. Отметим, что медики, которые работают в исправительных учреждениях, подчиняются ДИН МВД, а не Минздраву.